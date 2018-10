Mainz (ots) -Die Verhältnisse auf der koreanischen Halbinsel bleibenangespannt. Trotz der Annäherung zu Südkorea und einem Erfolgversprechenden Treffen mit US-Präsident Donald Trump hält NordkoreasMachthaber Kim Jong Un die Welt mit seinen Drohungen, nuklearaufzurüsten, in Atem. Am Montag, 8. Oktober 2018, 20.15 Uhr, sendetZDFinfo erstmals die Dokumentation "Atommacht Nordkorea - DieKim-Dynastie" (Originaltitel: "North Korea vs USA - A Nuclear ChickenGame").Die Erstausstrahlung dieser Doku über die Nuklearpolitik derdritten Generation der Kim-Dynastie ist in ZDFinfo eingebettet ineine lange Strecke mit zehn weiteren Dokumentationen über dasgeteilte Korea. Los geht es um 15.45 Uhr mit "Im Niemandsland - WasKorea teilt", dem sich ab 16.30 Uhr der Dreiteiler "Korea - Dervergessene Krieg" anschließt. Um 18.45 Uhr ist erneut das"auslandsjournal spezial: Nordkorea zwischen Führerkult undAutoscooter" zu sehen, ab 19.30 Uhr gefolgt von "Geheimes Nordkorea -Die sieben Säulen der Macht".Die weiteren Dokus im Anschluss an die Erstausstrahlung von"Atommacht Nordkorea": 21.00 Uhr: Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreasrätselhafter Führer 21.45 Uhr Mein Besuch in Nordkorea -Video-Tagebuch junger Reisender 22.30 Uhr: Gold für Kim - Ein Lebenfür Nordkoreas Führer 23.15 Uhr: Undercover in Nordkorea - Im Reichdes Kim Jong UnDie Dokumentation "Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie" isterneut am Montag, 15. Oktober 2018, 14.00 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/atommachtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell