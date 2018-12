Mainz (ots) -Am dritten und vierten Adventssonntag zeigt das ZDF mit der neuenReihe "Herzkino.Märchen" zwei Erzählungen der Gebrüder Grimm, die indie heutige Zeit übersetzt worden sind. Den Auftakt macht am Sonntag,16. Dezember 2018, um 20.15 Uhr, der moderne Märchenfilm"Schneeweißchen & Rosenrot", in dessen Zentrum die Schwestern Rosalie(Zoe Moore) und Bianca (Jeanne Goursaud) stehen. Obwohl dasGeschwisterpaar selbst in schwierigen Zeiten zusammenhält, wird ihreBeziehung durch die Teilnahme an einem Modedesign-Wettbewerb auf eineharte Probe gestellt. Am Sonntag, 23. Dezember 2018, 20.15 Uhr,trifft Isabelle (Anuschka Tochtermann), die reiche Tochter einesSchlosshotelbesitzers, in "Der Froschkönig" auf Jimi (Bernd-ChristianAlthoff), der als Taucher Aquarien reinigt. Mit den beiden Filmenwird die weihnachtliche Tradition des Märchenfilms aufgegriffen undzeitgemäß interpretiert.Die Schwestern Rosalie (Zoe Moore) und Bianca (Jeanne Goursaud)halten in "Herzkino.Märchen: Schneeweißchen & Rosenrot" zusammen wiePech und Schwefel. Doch nach dem Tod ihrer Mutter stehen sie voreinem Schuldenberg. Das Preisgeld eines Modedesign-Wettbewerbs könntedie Probleme der Jungdesignerinnen auf einen Schlag lösen. Alsostellen sich die Schwestern in der Abgeschiedenheit eines altenSchlosses den Aufgaben der Jury-Vorsitzenden Sofia Südwein (GabyDohm). Doch die enge Verbindung der beiden wird bald auf eine harteProbe gestellt: Rosalie verliebt sich ausgerechnet in ihren härtestenKonkurrenten, den geheimnisvollen Leon Bär (Kerem Can). Das nutztModezar Paul Petit (Martin Umbach) aus und beginnt, einen Keilzwischen die Schwestern zu treiben. In weiteren Rollen spielen JorgeGonzález, Stephanie Kämmer, Marie Anne Fliegel und viele andere.Regie führte Seyhan Derin nach dem Drehbuch von Sarah Esser.In "Herzkino.Märchen: Der Froschkönig" steht Isabelle (AnuschkaTochtermann) vor einer Herausforderung: Um ihrem Vater Simeon (HeinoFerch) zu beweisen, dass sie den Aufgaben im familieneigenenSchlosshotel gewachsen ist, will sie die alljährliche Spendengalaorganisieren - eine Veranstaltung, die ihrem Vater sehr am Herzenliegt. Mehr als ungelegen kommt ihr dabei Jimi (Bernd-ChristianAlthoff), der so gar keine Manieren an den Tag legt. Aber Isabellehat einen Deal mit ihm geschlossen: Wenn Jimi ihr dabei hilft, ihregoldene Kette aus der Kanalisation zu fischen, zeigt sie ihm vierWochen lang ihre Welt. Für die kultivierte Isabelle ist das diereinste Zumutung - immerhin ahnt sie nicht, dass Jimi sich auf denersten Blick in sie verliebt hat. In weiteren Rollen sind unteranderen Tristan Seith, Vera Kasimir und Sina Tkotsch zu sehen. Regieführte Jeanette Wagner, das Drehbuch schrieb Sarah Esser.Die "Herzkino.Märchen" sind bereits ab Samstag, 15. Dezember 2018,10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Pressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/herzkinomaerchen-im-adventAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/herzkinomaerchenhttp://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://www.facebook.com/herzkinoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell