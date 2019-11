Mainz (ots) - Comedians treffen ihre Vorbilder: Unter https://heroes.zdf.de sindsechs Folgen der neuen ZDF-Comedy-Doku-Show "HEROES - aus dem Leben vonComedians" zu sehen - ein außergewöhnliches Zusammenspiel aus Stand-up-Comedyund persönlicher Begegnung. Im Frühjahr 2020 wird das Format auch bei 3satausgestrahlt.Woher bekommen Comedians ihre Ideen? Wie viel Privates kann, darf oder sollteein Comedian zeigen? Und wieso ist New York die Hauptstadt der Stand-up-Comedy?Diesen und vielen weiteren Fragen geht "HEROES" nach und zeigt in sechs Folgensechs Begegnungen zwischen Comedians und ihren humoristischen Idolen.Freddi Gralle diskutiert mit Serdar Somuncu über die Verbindung zwischenReligion und Comedy. Lena Kupke entdeckt mit Cordula Stratmann die Sehnsuchtnach dem Ende. Ususmango lernt von Michael Mittermeier, wie wichtig persönlicheHaltung für den Auftritt auf der Bühne ist. Kawus Kalantar und Daniel Wolfsonkämpfen als Comedy-Duo um eine Rolle in Christian Ulmens Serie "Jerks". TillReiners erörtert mit Josef Hader die Kunst des Missverständnisses. Enissa Amanitauscht sich in New York - die Stadt ist ihr ganz eigener Held - mit anderenComedians über ihr künstlerisches Selbstverständnis aus. Höhepunkt jeder"HEROES"-Folge ist ein Stand-up-Auftritt vor großem Publikum, aufgezeichnet imtraditionsreichen Berliner Renaissance-Theater.Zusätzlich zu den sechs Folgen von "HEROES" in der ZDFmediathek zeigt ZDFkulturauf seinem Facebook-Kanal unter https://facebook.com/ZDFkultur das eigens fürSocial Media konzipierte Improvisationsformat "What Would Comedians Do?". Darinbeantworten die Comedians Alltagsfragen und geben mit ihrem speziellen Blick aufdie Welt wertvolle Lebenshilfe.Das ZDF sucht mit "HEROES" nach den Wurzeln von Witz und Stand-up-Kultur undbegleitet eine neue Generation aufstrebender Comedians auf ihrem künstlerischenWeg. "HEROES - aus dem Leben von Comedians" ist ein Format für die ZDFmediathek,das in Zusammenarbeit mit den ZDF-Redaktionen Show, Kultur, Neue Medien sowie3sat entstanden ist.Ansprechpartnerinnen:Dr. Britta Schröder, schroeder.b@zdf.de, Katharina Rudolph,rudolph.k@zdf.de;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/heroes-aus-dem-leben-von-comedians/"HEROES" in der ZDFmediathek: https://heroes.zdf.deZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdf.de/kulturZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturZDF-Comedy bei YouTube: https://youtube.com/zdfcomedyhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4446221OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell