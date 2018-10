Köln (ots) - Was geschieht, wenn ausgezeichnete Winzer undSterneköche zusammentreffen? Weinfreunde.de, Onlineshop fürFachhandelsweine, hat jetzt erstmals die besten Vertreter ihresHandwerks zusammengebracht und stellt sie in den Mittelpunkt einersehenswerten YouTube-Serie. Unter dem Titel "Wine Chefs" sind dieZuschauer ab dem 28. Oktober 2018 bei den besonderen Begegnungenhautnah dabei und erleben einzigartige Geschichten von Kochkunst,Leidenschaft und Winzerhandwerk. Produziert sowie kreativ inszeniertwurde die sechsteilige Serie von den Machern von "KitchenImpossible". Mit dabei sind die Spitzenköche Alexander Herrmann,Maria Groß, Mario Lohninger, Tohru Nakamura, Hans Neuner und MaxStrohe. Die Serie ist abrufbar auf weinfreunde.de/wine-chefs und aufdem YouTube-Kanal von Weinfreunde.So unterschiedlich Chefs und Winzer sind - die Liebe zum Genuss,die Leidenschaft für hochwertige Zutaten sowie das Streben danach,Menschen zu begeistern, sind verbindende Elemente dieses wunderbarenBlicks hinter die Kulissen. Die Köche treffen authentisch und ohnevorgegebene Handlung auf den Winzer, erleben Weingut, Weinberge undLandschaft ganz persönlich und direkt vor Ort. Aus der Interaktionund dem Erleben entsteht so ein ganz individuelles Bild vom Wein, derim Mittelpunkt der Geschichte steht. Zu diesem Bild entwickelnStrohe, Herrmann, Groß und Co. noch vor Ort ein Rezept, kaufen in derRegion die Produkte ein und kochen gemeinsam mit den Winzern das neueRezept.Premieren-Folge: Sternekoch Max Strohe trifft Winzer Andreas HissWeltoffen und familiär: So mag es der aus dem Ahrtal stammendeSternekoch Max Strohe (36). Von der Ahr hat es ihn an die Spreegezogen: In der Bundeshauptstadt schwingt Strohe mit großem Erfolgden Löffel und wurde 2017 für seine hervorragende Arbeit mit einemMichelin Stern ausgezeichnet. Für Weinfreunde besuchte er amKaiserstuhl in Baden den sympathischen Winzer Andreas Hiss - einwundervolles Treffen zwischen Weinreben und Weitblick. Andreas Hiss(45) übernahm das Weingut von seinem Vater und baut es zielstrebig zueinem Vorzeigebetrieb aus.In der Premiere von "Wine Chefs" erfahren die Zuschauer nicht nurviel über die Leidenschaft von Winzer und Koch, sondern sind auchhautnah beim Kochen mitten im badischen Weinberg dabei und erlebendie besondere Beziehung, die sich bereits in den ersten Momentenzwischen den beiden Protagonisten entwickelt. Max Strohe tischtpassend zur Saison süß-scharfe Spaghetti mit Kürbis und gegrilltemGemüse auf."Kitchen Impossible"-Macher machten es möglichEntwickelt und produziert wurde "Wine Chefs" von Endemol ShineGermany. Das Team von "Kitchen Impossible" begleitete dieProtagonisten und machte Sterneköche und Winzer im wahrsten Sinne zu"Weinfreunden". Nicht nur der Erzählstil und die Machart der Folgensind dabei einzigartig, auch das Sendeformat geht mit 12 bis 15Minuten Länge ungewöhnliche Wege für die Auslieferung via YouTube undWebseite. Weinfreunde begleitet alle Folgen durch umfangreicheMarketing-, Social Media- und Kommunikationsmaßnahmen. Parallel zumStart gibt es "Rudelgucken-Events", "Winetastings" und"WineCookeries" (Koch-Challenges) mit kooperierenden Influencern,klassische Anzeigenschaltungen sowie Out-of-Home Aktionen in Berlinerund Münchner Bahnen und Bussen.ÜBER WEINFREUNDEWeinfreunde.de ergänzt die Weinkompetenz der REWE aufFachhandelsebene. Auf der Webseite finden weinbegeisterte Kundeneinfach und schnell den passenden Wein für jeden Anlass undGeschmack. Das Sortiment bietet alles an, was das Herz begehrt: DasAngebot reicht von spritzig-frischen sowie harmonischen Weißweinenaus Deutschland und Spanien über fruchtigen und leichten Rosé ausFrankreich und Italien bis hin zu kraftvollen und charaktervollenRotweinen aus Spanien, Frankreich oder Italien. Auch edlen Champagnerund Schaumweine können bei Weinfreunde.de bezogen werden - in einemSortiment aus rund 1.000 Weinen findet jeder weinaffine Kunde die fürihn passenden Weine, sowie spannende Neuentdeckungen.Die Bestellung ist sehr einfach: Warenkorb zusammenstellen,Lieferadresse wählen und zurücklehnen - DHL liefert die Weineinnerhalb von drei bis fünf Werktagen bequem an die Haustür. DieKunden haben bei der Zahlung die Auswahl zwischen Lastschrift,PayPal, Kreditkarte oder Kauf auf Rechnung. Ab 59 Euro pro Bestellungentfallen die Versandkosten.Seit Juli 2018 sammeln Kunden der Weinfreunde mit jedem Einkaufauch Payback-Punkte.Für Rückfragen:Weinfreunde Unternehmenskommunikationc/o REWE digitalAndreas WegnerPR und Presse Managerpresse@weinfreunde.deOriginal-Content von: weinfreunde.de, übermittelt durch news aktuell