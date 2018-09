Neue Wunderkammer im Riesen: Eröffnung noch im Herbst 2018 - BILD

Für die Installation "Chandelier of Grief" von Yayoi Kusamawird ein neuer Kunstraum in den Swarovski Kristallwelten inWattens/Tirol geschaffen: Eröffnung noch im Oktober 2018.Wattens/Tirol (ots) - Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Inden Swarovski Kristallwelten entsteht eine zusätzliche Wunderkammer.Unter dem Titel "Chandelier of Grief" zeigt die japanische KünstlerinYayoi Kusama eine ihrer bisher spektakulärsten Spiegelinstallationen.Das Kunstwerk ist Teil der "Infinitiy Mirror Rooms"-Serie derKünstlerin und umfasst ein Spiegelraumformat, das variantenreicharrangiert und kontinuierlich weiterentwickelt wurde. Kusama arbeitetbereits seit 1965 mit dieser Kunstgattung. Zentrales Element von"Chandelier of Grief" wird ein rotierender Swarovski Kristall-Lustersein, der effektvoll in einem rundum verspiegelten Raum platziertist."Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama sorgt mit ihrenInstallationen, Objekten und Räumen seit den 60er Jahren fürBegeisterung. Die neue Wunderkammer mit Kusama?s Infinity Room?Chandelier of Grief? lädt zum Innehalten ein und erzeugtgleichzeitig die Illusion sich in einem endlosen Raum zu befinden.Diese sinnliche und räumliche Erfahrung ist von fast transzendentalerWirkung", beschreibt Carla Rumler, Cultural Director Swarovski, dasKonzept. "Die permanente Verwandlung und Erneuerung zeichnen dieSwarovski Kristallwelten seit jeher aus. Yayoi Kusama fügt sich mitihrer Installation nahtlos in unser internationales Netzwerk anKünstlern und Kreativen ein", freut sich Stefan Isser,Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH. Der Rieseerhält durch diese Erweiterung noch im Herbst eine neue, kristallineFacette in Form eines zusätzlichen Raumes. Die nunmehr 17.Wunderkammer soll noch im Oktober 2018 eröffnet werden.Zwtl.: Über Yayoi KusamaDie 1929 in Japan geborene Künstlerin studierte in Kyoto und ander "Art Students? League" in New York. Sie arbeitete mit führendenLuxusmarken wie Luis Vuitton zusammen. Arbeiten von Kusama waren inzahlreichen Ausstellungen zu sehen, unter anderem in namhaftenHäusern wie dem MOMA in New York, dem Museum of Modern Art in Londonund dem Museum of Contemporary Art in Sydney. Mit der Erforschung undOptimierung des Spiegelraums beschäftigt sich die Künstlerin bereitsseit 1965. Damals schuf sie mit "Infinity Mirror Room - Phalli'sField" den Prototypen eines Raumes mit spiegelverkleideten Wänden,die Boden und Decke endlos reflektieren.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Dagmar Kofler MAPR & Media Communication ProfessionalD. Swarovski Tourism Services GmbHTel.+43 5224 500-7376E-Mail: press.kristallwelten@swarovski.comkristallwelten.com/presseDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/6432/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: d. swarovski tourism services gmbh, übermittelt durch news aktuell