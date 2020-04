Neue Wi-Fi 6-Module von Quectel bieten maximale Leistung für Indoor- und Kfz-Netzwerke

Schanghai (ots/PRNewswire) - Quectel Wireless Solutions (https://www.quectel.com/) , der weltweit führende Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen, hat heute ein Sortiment von brandneuen Wi-Fi 6-Modulen angekündigt. Dazu gehören die für industrielle Zwecke geeignete FG50X-Serie (https://www.quectel.com/product/fg50v.htm) auf Basis des Qualcomm® FastConnectTM 6800 Mobile Connectivity-Subsystems, die ein schnelleres, sichereres und zuverlässigeres Wi-Fi-Erlebnis bietet und neue Bluetooth-Audiofunktionen unterstützt, sowie das für den Automobilsektor konzipierte Modul AF50T (https://www.quectel.com/product/af50t.htm) auf Basis des Qualcomm® Automotive Wi-Fi 6-Chips QCA6696, die fortschrittlichste Wi-Fi-Lösung von Qualcomm Technologies. Die beiden Module bieten Bestleistung in Sachen Kapazität, Datenraten, Latenzzeit, Energieverbrauch und Reichweite. Sie liefern erstklassige Drahtlos-Performance für die verschiedensten Anwendungen im Verbraucher-, Industrie- und Automobilsegment, beispielsweise Smart Homes, MiFi, Smart TVs, Over-the-top-(OTT-)Geräte, industrielle Steuerungen, Kundenendgeräte (CPE), Internet der Fahrzeuge und vieles mehr.Die FG50X-Serie und AF50T-Module unterstützen IEEE 802.11 ax und BT 5.1 und sind rückwärtskompatibel mit 802.11a/b/g/n/ac-Protokollen. Darüber hinaus unterstützen die energiesparenden Wi-Fi 6-Module Dual MAC, 2.4 GHz & 5 GHz Dual Bands Simultaneous (DBS) im 2X2+2x2-Modus, MU-MIMO mit 8x8 Sounding, fortschrittliches Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) sowie 1024-QAM (Orthogonal Amplitude Modulation).In Kombination mit Quectels 5G-Modul RG500Q liefert die FG50X-Serie eine überlegene 5G- und Wi-Fi 6-Lösung für MiFi und CPEs, die für extrem schnelle Verbindungen und Unterstützung von bis zu 32 gleichzeitige Clients konzipiert ist. Bei der FG50X-Serie kommt außerdem der WPA3-Verschlüsselungsmodus zum Einsatz, um die Sicherheit von Wi-Fi-Verbindungen deutlich zu verbessern.Entwicklungsmuster der FG50X- und AF50T-Module sind ab sofort lieferbar und wurden verschiedenen Kunden für das Neuproduktdesign zur Verfügung gestellt. Anfang Mai 2020 sollen bereits die ersten Kundengeräte mit integriertem FG50X-Modul auf den Markt kommen.Den vollständigen Text finden Sie auf der Quectel-Website: https://www.quectel.c om/infocenter/news/quectel-launches-Wi-Fi-6-modules-to-bring-premium-performance -to-indoor-and-automotive-networks.htmInformationen zu QuectelQuectels ist der weltweit führende Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen und verfügt über ein breites Produktportfolio, das die Technologien 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS, Wi-Fi und GNSS abdeckt. Produkte von Quectel werden im großen Rahmen in IoT/M2M-Szenarien eingesetzt, beispielsweise in den Bereichen intelligente Zahlungslösungen, Telematik und Transport, intelligente Energie, Smart Citys, Sicherheit, Wireless Gateways, Industrie, Gesundheit, Landwirtschaft und Umweltüberwachung.Weitere Informationen: http://www.quectel.com/ , LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions) , Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless) und Twitte (https://twitter.com/Quectel_IoT) https://twitter.com/Quectel_IoT .Ashley Liumedia@quectel.comPressekontakt:+86-551-6586 9386*8016Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132686/4576989OTS: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.Original-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell