"Neue Westfälische" gewinnt mit hyperlokaler Online-Plattform Leser und Werbekunden zurück / Wie Regionalzeitungen mit "Lokalportal" eine eigene lokale Community etablieren

Hamburg (ots) - Die "Neue Westfälische" erweitert mit demHamburger Start-Up "Lokalportal" die Digital-Strategie desBielefelder Zeitungshauses und baut für die Regionen imVerbreitungsgebiet ein hyperlokales Netzwerk auf, um künftig fürLeser und Werbekunden eine digitale Informations- bzw.Werbe-Alternative zu den etablierten sozialen Netzwerken anbieten zukönnen. Dies kündigte "Lokalportal"-Geschäftsführer Marc Leuthardtheute auf dem "20. Bremer Verlagstreffen", veranstaltet vom BremerIT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen MSPMedien-Systempartner, an."Lokalportal" ist eine Hybrid-Plattform aus lokalem sozialenNetzwerk und der Tageszeitung, um allen Bewohnern einer Region bisauf Stadteil-Ebene den direkten Zugang zum lokalen Leben zu bieten."Mit 'Lokalportal' wollen wir eine eigene Community und damitdigitale Kanäle in jedem Ortsteil unseres Verbreitungsgebietsschaffen", erklärt NW-Geschäftsführer Klaus Schrotthofer. Zurzeitwerden mit zwei Pilot-Anwendungen in Bünde und Paderborn Erfahrungenauf Leser- und Kundenseite gesammelt. Bis Ende dieses Jahres sollLokalportal im gesamten ostwestfälischen Verbreitungsgebiet der NWverfügbar sein. Ziel ist es, neben dem Bezahl-Angebot nw.de einkostenfreies Reichweiten-Portal zu etablieren, das nach demGeschäftsmodell eines digitalen Anzeigenblatts vermarktet wird."Wir wollen das Leben in der Nachbarschaft und das lokale Leben imAllgemeinen stärken, indem wir jedem Zugang zu zuverlässigen lokalenInformationen und einen verlässlichen Ort zum konstruktiven Austauschdarüber bieten", so Leuthardt. Das Angebot von "Lokalportal" ist alsdeutschlandweite Plattform angelegt, an der sich Regionalverlage alsExklusivpartner für ihr Gebiet beteiligen und auf der Plattform eineigenständiges Angebot betreiben können. Die "Neue Westfälische" istbereits seit 2016 am Hamburger Start-Up mittelbar über dieddvg-Tochtergesellschaft 2Welten Investment GmbH beteiligt.Seit dem vergangenen Jahr produziert die Bünder Lokalredaktion der"Neuen Westfälischen" nicht nur ihre Lokal-Ausgabe und denOnline-Auftritt, sondern betreibt auch die Plattform "Lokalportal" inihrem Verbreitungsgebiet. "Wir haben gemerkt, dass wir einen Partnerbrauchen, Journalisten, eine lokale Nachrichtenredaktion, die derMotor der Community sind", sagt Leuthardt. Fünf Redakteure undzahlreiche freie Mitarbeiter stellen Nachrichten aufStadtviertel-Ebene ein, machen Themen-Umfragen oder diskutieren mitden Nachbarn, wie die Nutzer auf der Plattform genannt werden.Redaktionsleiter Stefan Boscher: "Neulich hat mir ein 55-Jährigererzählt, dass auch er nun endlich ein soziales Netzwerk nutzen könne.Er sagte 'Ich will wissen, wer in meiner Nachbarschaft wohnt und willdiese Leute kennenlernen'. Das kann nur Lokalportal." In Bündeerreicht "Lokalportal" seit dem Start im März ein Viertel der dortlebenden 14- bis 70-Jährigen. Bislang haben sich rund acht Prozentauf der Plattform registriert.Nutzer geben auf lokalportal.de einfach ihre Postleitzahl an undkönnen kostenfrei sehen, was in ihrer Umgebung gerade Thema ist. Wennsie sich selbst einbringen möchten, müssen sie sich registrieren. Im"Lokalportal" können alle lokalen Akteure - Nachbarn, Vereine,Behörden und Firmen - ihre Informationen und Anliegen mitteilen.Pressekontakt:Sabrina KolbergAssistenz der Geschäftsführung Lokalportal GmbHTel.: 040/637 440 15E-Mail: s.kolberg@lokalportal.deOriginal-Content von: DDVG Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell