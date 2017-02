Neue Westfälische (Bielefeld): medien-info: Wolf leitet Untersuchungsausschuss im Fall Amri

Bielefeld (ots) - Der rechtspolitische Sprecher derSPD-Landtagsfraktion, Sven Wolf (41) aus Remscheid, soll nachInformationen der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen(Mittwochausgabe) den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss desNRW-Landtags zum Fall Amri leiten. Aller Voraussicht nach wird derLandtag die Einrichtung des Untersuchungsausschusses in seinerPlenarsitzung am Mittwoch beschließen. Wolf hatte auch schon denUntersuchungsausschuss des Landtags zur NSU-Affäre geleitet. Sprecherder SPD im Untersuchungsausschuss soll der innenpolitische Sprecherder Landtagsfraktion, Thomas Stotko (50) aus Witten, werden. Sprecherder CDU soll der Paderborner Agbeordnete Daniel Sieveke (40) werden.Sieveke ist Vorsitzender des Landtags-Innenausschusses. Die SPDbekommt den Vorsitz nach einer üblichen Regel im Landtag. Der Vorsitzim zuvor eingerichtete Untersuchungsausschuss zu den Vorkommnissender Kölner Silvesternacht war an die CDU (Peter Biesenbach ausHückeswagen) gegangen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell