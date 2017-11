Neue Westfälische (Bielefeld): Der erste Haushalt der neuen Landesregierung Mit einem Makel behaftet Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Natürlich ist es positiv, dass das Land nichtnur 2018, sondern auch in den nächsten Jahren ohne neue Schuldenauskommen will. Natürlich ist es erfreulich, dass es trotzdem 2.000neue Lehrer, mehr Richter, mehr Staatsanwälte und mehr Polizistengeben wird. Es sei allerdings auch darauf verwiesen, dass der frühereFinanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) wegen sprudelnderSteuereinnahmen schon das Haushaltsjahr 2016 nicht nur ohne Schulden,sondern sogar mit einem nicht unbeträchtlichen Überschuss abschließenkonnte. Insofern ist das Haushaltsjahr 2018, das wieder vonsteigenden Steuereinnahmen profitieren kann, keineswegs einePremiere. Der Haushaltsentwurf 2018 ist außerdem mit einem echtenMakel behaftet. Neue Schulden kann die Landesregierung inWirklichkeit nur deshalb vermeiden, weil sie - entgegen allem, wasdie sie tragenden Parteien CDU und FDP in Zeiten der Oppositiongesagt haben - die 500 Millionen Euro der Integrationspauschale desBundes einbehält und nicht an die Kommunen weitergibt. Hielte siesich an das, was CDU und FDP in Oppositionszeiten stets - übrigenszurecht - eingefordert haben, stünde der neue Finanzminister inWirklichkeit mit roten Zahlen da.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell