Neue Westfälische (Bielefeld): Zwangspause für das Parlament in Großbritannien rechtswidrig Ein Sieg für die Demokratie Thomas Seim

Es ist eine schallende Ohrfeige, die sich derbritische Premier Boris Johnson durch den Obersten Gerichtshof desKönigreiches eingefangen hat. Die Beurlaubung des Parlaments warbislang der härteste und auch unverschämteste Frontalangriff derExekutive auf das Parlament - der Versuch der Auflösung der ältesteneuropäischen Demokratie. Entschieden ist der Machtkampf damit nochnicht. Aber die Gewaltenteilung hat zunächst dafür gesorgt, dass dieJustiz die Anti-Demokraten in der Regierung gestoppt hat. Man istgeneigt, die Situation in Großbritannien in einer Mischung ausLangeweile, Verärgerung und Genervtsein zu verdrängen. Es wäre einfataler Fehler. Denn in Großbritannien kämpfen nicht Pro- undAnti-Europäer gegeneinander oder Brexiteers gegen Remainers. InGroßbritannien geht es um den Angriff auf die Europäische Unionselbst. Nigel Farage, der Gründer der Brexit-Partei, macht darausauch gar kein Hehl. Fragt man ihn, wie er sich das Verhältnis von EUund Großbritannien nach dem Brexit vorstelle, pflegt er zu antworten,dass es nach dem Brexit keine EU mehr gebe. Darauf nämlich zielen dieAnti-Europäer in Großbritannien. Sie glauben, dass sie mit einerZerstörung der EU wieder auf Augenhöhe gelangen können mit alten oderneuen, ehemaligen oder tatsächlichen Weltmächten. Auf derenUnterstützung zählen sie. Umgekehrt sehen sowohl der US-PräsidentDonald Trump als auch der russische Präsident Wladimir Putin dieChance, den "einheitlichen Markt EU" mit seinen geregeltenMarktzugängen zu entmachten oder zu zerstören. Das Ende desEU-Marktes aber wäre für uns Europäer fatal. Bis 2030 rutschen diedrei stärksten EU-Länder Deutschland, Frankreich und Großbritannienallein auf den Platz hinter Indien, 2050 wäre überhaupt nur nochDeutschland bei den stärksten Wirtschaftsmächten unter den erstenAcht - auf Platz sieben, hinter China, USA, Indien, Indonesien, Japanund Brasilien. Die EU als Gesamtheit ohne Großbritannien fälltdagegen nur von Platz 2 auf 4. Wenn die EU überlebt. Und dereinheitliche Markt. Beide müssen bestehen, wenn in Europa dieAlltags-Standards auf dem Niveau gehalten werden sollen. Und wennVerteilungskämpfe um den Wohlstand nicht wieder in einen offenenKonflikt zwischen Staaten des alten Kontinents eskalieren sollen.Deshalb können die EU-Unterhändler nicht nachgeben. Deshalb müssensie hart bleiben. Der Oberste Gerichtshof in London hat nun erstmalzugunsten der Demokratie entschieden. Das ist eine gute Nachricht fürEuropa - und ganz und gar nicht langweilig, ärgerlich oder garnervig.