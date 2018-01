Neue Westfälische (Bielefeld): Zerwürfnis zwischen Trump und Bannon Riskante Strategie Dirk Hautkapp, Washington

Bielefeld (ots) - Die jüngste Episode aus der Serie "Hauen undStechen im Weißen Haus" ist dramatischer und grotesker als dievorherigen. Donald Trump attackiert seinen ehemaligen "Bombenleger"Steve Bannon, einen Bruder im Geiste gegen ein Amerika von Maß undMitte, rhetorisch so brutal, dass nichts mehr von ihm übrig bleibt.Weil Bannon - warum, weiß man noch nicht so genau - es gewagt hat, ineinem Enthüllungsbuch über die selbstsüchtige Familie des Präsidentensehr wenig nett zu sagen, was sehr wahrscheinlich zu sagen ist. Trumptut dies im Stile eines blindwütigen Ehemannes, der im Augenblick derScheidung abstreitet, je verheiratet gewesen zu sein. Sein Tenor:Bannon war ein Niemand. Das Gegenteil ist hinreichend dokumentiert.Bannon war in einer zentralen Phase das Herz derTrump-Präsidentschaft, die immer noch nicht weniger anstrebt als das:Amerika aus den Angeln zu heben. Bannon war das Hirn hinter dem immernoch geplanten Mauerbau zu Mexiko und hinter der Aufkündigung desFreihandels, um nur zwei Beispiele zu nennen. Dass Donald Trump denrasputinhaften Strippenzieher nun marginalisiert und ihn mitehrabschneidenden Charakterisierungen belegt, ist angewandteWahrheitsverdrängung. Damit riskiert der Populist im Weißen Haus dietiefe Verunsicherung, wenn nicht Spaltung seiner Wählerbasis. BannonsStrahlkraft im Lager der Zukurzgekommenen, die Trump gewählt haben,mag inzwischen geschwunden sein. Aber als Chef des rechtenPropaganda-Portals Breitbart News kann der radikale Feuerkopf seinemfrüheren Verbündeten in den Monaten vor den wichtigen Zwischenwahlenim Kongress im November jeden Tag schmerzhaft Knüppel zwischen dieBeine werfen. Vor allem dann, wenn sich der Präsident weiter vonseinem wirtschaftsnationalistischen Kern-Versprechen entfernt: derangeblichen Rückeroberung Amerikas von den Eliten zum Frommen deskleinen Mannes. Anzeichen dafür gibt es, siehe Steuer-Reform. Siewird voraussichtlich die Reichen noch reicher und denschwindsüchtigen Staat (und damit die Hilfebedürftigen) noch ärmermachen. Sollte sich Trump substanziell nun auch noch demrepublikanischen Establishment andienen, das er und Bannon bishergemeinsam als Übeltäter schlechthin ausgemacht haben, startet einsehr interessantes Experiment. Wer ist am Ende stärker? Dr.Frankenstein (Trump) oder die Kreatur (Bannon), die er erschaffenhat?Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell