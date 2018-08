Neue Westfälische (Bielefeld): Zahnmediziner steuern einem Ärztemangel entgegen Ein Schritt gegen die Unterversorgung Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Über Jahrzehnte hat sich der Mangel anHausärzten in NRW angekündigt. OWL ist die Region, die am stärkstenvon einer Unterversorgung bedroht ist und in der bereits jetzt vieleBürger verzweifelt nach einem Hausarzt suchen. Trotz der Warnsignalehat die Politik lange zugeschaut und mit der Kürzung vonMedizin-Studienplätzen den Mangel an Hausärzten sogar nochverschärft. Erst jetzt, mit Blick auf 120 Kommunen, die akut vomHausärztemangel bedroht sind, ändert die Politik ihren Kurs undsteuert mit Maßnahmen wie dem Bau einer neuen medizinischen Fakultätin Bielefeld oder dem Förderprogramm für Niederlassungen auf dem Landgegen die sich ausweitende Unterversorgung an. Die Zahnmediziner imLand wollen nicht auf die Politik warten. Obwohl die zahnmedizinischeVersorgung in weiten Teilen des Landes gut ist, entwickeln dieMediziner eigene Maßnahmen, um die flächendeckende Versorgung auch inZukunft aufrechterhalten zu können. Ein wichtiger Schritt für dieZukunft, denn auch in der Zahnmedizin zeichnet sich einStrukturwandel ab. Immer weniger Zahnmediziner haben Interesse aneiner eigenen Praxis auf dem Land. Die Folge: Viele Ärzte findenkeine Nachfolger und schließen ihre Praxen. Die Patienten weichen inNachbarstädte aus, nehmen weite Wege und lange Wartezeiten in Kaufund hoffen, dass ihr neuer Zahnarzt trotz hohen Alters noch vieleJahre arbeitet. Mit Blick auf das politische Versagen der vergangenenJahrzehnte in der Gesundheitspolitik sind die Zahnmediziner mit denKooperationen zu Universitäten auf dem richtigen Weg, um eineUnterversorgung zu verhindern.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell