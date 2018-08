Neue Westfälische (Bielefeld): Zahlreiche Kinder scheitern an der Radfahrprüfung Es fehlen grundlegende Fähigkeiten Jan Ahlers

Bielefeld (ots) - Irgendwie verwundert die Nachricht nicht mehr:Viele Kinder können kein Fahrrad mehr verkehrssicher bedienen, meintdie Landesverkehrswacht. Und doch ist es traurig. Denn die Nachrichtergänzt ähnliche ältere: Statistiken zufolge kann jedes zweite Kindnicht richtig schwimmen, jedes fünfte Kind nach der Grundschule nichtlesen und beim Schreiben mischen sich doppelt so viele Fehler unterwie noch vor 40 Jahren. Ach ja, rückwärts laufen oder gar balancierenkönnen die Kleinen auch nicht mehr. Dafür können ältere Grundschülerden Eltern alle Funktionen ihres iPhone erklären. Na immerhin. Dassin der Einschätzung der Verkehrswacht ein weiterer, deutlicherWeckruf an viele Väter und Mütter steckt, darf nicht überhört werden.Dabei lässt sich das Smartphone aus Kinderhänden kaum mehr entziehen,es ist längst etabliert - selbst bei Grundschülern. Vielmehr solltenErwachsene als Vorbilder vorangehen, das Fahrrad aus dem Schuppenholen und den Kindern regelmäßige Familienradtouren schmackhaftmachen. OWL bietet gerade in diesem Sommer beste Bedingungen dafür.Denn wenn Kinder mit neun bis zehn Jahren keinen Fahrradlenkerrichtig halten können, dann haben einzig und allein die Elternversagt.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell