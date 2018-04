Neue Westfälische (Bielefeld): Zahl der Straftaten stark gesunken Abkühlung der Debatte Von Carina Schmihing

Bielefeld (ots) - Diese Nachricht passt Hetzern nicht in den Kram.In Deutschland ist die Zahl der Straftaten 2017 deutlich gesunken.Damit wird auch die Wahrscheinlichkeit geringer, selbst Opfer einerStraftat zu werden. Unmittelbar nachdem die Analyse der Straftatenveröffentlicht wurde, reagiert die rechte Ecke mit hasserfülltenNachrichten im Netz. Der Vorwurf: Die Zahlen können unmöglichstimmen. Medien und Regierung wollen die Bevölkerung an der Naseherumführen. Ganz bestimmt sei die Zahl der Straftaten - insbesonderedurch Flüchtlinge und Ausländer im Allgemeinen - dramatischgestiegen. Den harten Fakten schenken die Hetzer keinen Glauben. Ja,zur Wahrheit gehört, dass die polizeilichen Statistiken immer nur dassogenannte Hellfeld darstellen - also lediglich Fälle abbilden kann,die der Polizei auch tatsächlich gemeldet werden. Und ja, der klareTrend der Statistik deckt sich nicht mit dem persönlichen Bauchgefühlvieler Menschen. Wer täglich von Gewaltverbrechen im Netz oder in denMedien hört, empfindet seine persönliche Sicherheit als bedroht. AberBauchgefühl alleine reicht nicht: Der Kriminologe Christian Pfeifferbezeichnet das als "gefühlte Kriminalitätstemperatur" derBevölkerung. Es wird höchste Zeit für eine Abkühlung. Denn wer sichder Debatte um Täter und Opfer mit erhitztem Gemüt nähert undnüchterne Fakten ablehnt, fällt auf die plumpe Masche der Hetzerrein.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell