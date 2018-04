Neue Westfälische (Bielefeld): Wirtschaftswissenschaftler Hickel: Tarifabschluss tut Binnenkonjunktur gut

Bielefeld (ots) - Der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickelzollt dem Abschluss im Öffentlichen Dienst gemessen amReallohneinkommen Anerkennung. "Da die Inflationsrate auch in derkommenden Zeit deutlich unter 2 Prozent liegt, ist auch eineRealeinkommenssteigerung zu erwarten. Das tut der Binnenkonjunkturgut. Den Impuls hätte ich mir allerdings stärker gewünscht" sagte derehemalige Hochschullehrer für Finanzwissenschaft an der UniversitätBremen gegenüber der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen(Donnerstagausgabe). Bis Oktober 2009 war Hickel auch Direktor desInstituts Arbeit und Wirtschaft, einem interdisziplinärausgerichteten Forschungsinstitut in gemeinsamer Trägerschaft derUniversität Bremen und der dortigen Arbeitnehmerkammer. "DerTarifabschluss bringt im Vergleich zur Metall- und Elektroindustriemit den Möglichkeiten befristeter Arbeitszeitverkürzung keinefundamentale Trendwende. Aber es ist erstmals ernsthaft dieKonkurrenz mit der Privatwirtschaft um Fachkräfte aufgegriffenworden. Gemessen an dieser Herausforderungen handelt es sich um einklugen Kompromiss. Die Entlohnung muss mit den vergleichbarenFacharbeiterjobs in der Privatwirtschaft Schritt halten", sagteHickel weiter.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell