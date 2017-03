Neue Westfälische (Bielefeld): Wirtschaftswachstum in Nordrhein-Westfalen Noch nicht am Ziel Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Zugegeben: Die Zahlen sind besser geworden,Nordrhein-Westfalen, Deutschlands Industriestandort Nummer 1, legtbei der Wirtschaftskraft wieder deutlich zu, rangiert mit +1,8Prozent nicht mehr am unteren Ende des Länderrankings, sondern imoberen Mittelfeld. Insofern ist nachvollziehbar, wenn sichWirtschaftsminister Garrelt Duin zufrieden äußert. Am Ziel ist NRWdamit allerdings noch nicht. Vor allem weil im IndustrielandNordrhein-Westfalen die Industrie mit ihren Exportschwierigkeiten anDynamik weiter zu wünschen übrig lässt, hinkt das Land immer nochhinter dem durchschnittlichen Wachstum in Deutschland hinterher. Auchdas gehört zur Wahrheit. Minister Garrelt Duin selbst hat dabei dasZiel vorgegeben: "Wir wollen Bayern einholen." Das Wachstum dort imSüden betrug im vergangenen Jahr immerhin +2,1 Prozent. Einehrgeiziges Ziel. Erreichbar erscheint es nur, wenn es dem Landgelingt, in den Bereichen Wachstumsimpulse zu geben, die besondersvielversprechend sind. Duin bezeichnete Ostwestfalen-Lippe mit seinemSchwerpunkt Digitalisierung und Industrie 4.0 als vorbildlich für dasganze Bundesland. Gerade deshalb werde die Region am Teutoburger Waldvon Düsseldorf weiterhin besonders gefördert. Eine Stärkung derdigitalen Wirtschaft, die der Wirtschaftsminister sich vorgenommenhat, setzt eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internetvoraus. Gerade hier aber gibt es vor allem im ländlichen RaumNachholbedarf. Und Ostwestfalen-Lippe besteht zu einem großen Teilaus ländlichem Raum.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell