Neue Westfälische (Bielefeld): Wirtschaftsverbände blicken optimistisch in das neue Jahr Erfolg von heute, Verpflichtung für morgen Gordon Repinski, Berlin

Bielefeld (ots) - Den Unternehmen in Deutschland geht es gut, dieStimmung ist zum Jahreswechsel prächtig, die Aussichten sindexzellent. Es werde noch ein wenig besser gehen, glauben die meistenWirtschaftsverbände bei einem Blick in die Zukunft. Das sindtatsächlich Nachrichten, über die wir uns am Ende eines mal wiedernicht unkomplizierten Jahres freuen können. Die ruhige Zeit nachWeihnachten ist dennoch auch ein Moment, um sich klarzumachen, dassder Wohlstand eines Landes keine Selbstverständlichkeit ist. Derdeutsche Wirtschaftsaufschwung der vergangenen Jahre liegt vor allemdaran, dass mit Gerhard Schröder vor rund 15 Jahren ein Politikerseine Kanzlerschaft aufs Spiel gesetzt hat, um Arbeitsmarktreformendurch-zusetzen, die er für unabdingbar hielt. Die Größe derAgenda-Reformen wird heute parteiübergreifend anerkannt. Während derJamaika-Sondierungen wurde viel über die Reihenfolge Land, Partei,Individuum geredet, die Leitfigur des politischen Handelns seinsollte. Die Agenda 2010 war ein Beispiel dafür, wie man diesen Satzmit Leben füllt. Die Reformen haben viel Gutes gebracht und zugleichneue Ungerechtigkeiten geschaffen. Mit kürzerer Bezugsdauer desArbeitslosengeldes rutschten gerade ältere Arbeitnehmer zum Teil indie Armut ab. Mit Mindestlohn und Ausnahmeregeln bei der Rente war eswiederum die SPD, die Fehler der eigenen Reformen während der GroßenKoalition abschwächen wollte. Im neuen Jahr werden die Sondierungenfür eine Fortsetzung dieser Koalition beginnen. Dies passiert ineiner Zeit, in der Deutschland nichts dringender bräuchte als einBewusstsein dafür, dass die gut laufende Wirtschaft unseres Landesuns nicht träge machen darf. Deutschland hinkt in derDigitalwirtschaft hinterher, die USA beginnen einen Steuerwettbewerb,in Frankreich versucht Präsident Macron Schröders Reformen zukopieren. Es ist ein globaler Wettbewerb um Deutschlands Erfolgentbrannt. Die neue Regierung muss dies verstehen und ihrRegierungshandeln danach ausrichten. Das bedeutet, mutig undoptimistisch zu arbeiten, ohne Finanzüberschüsse im Haushalt perSozialgeschenke auszukippen. Bildung, Infrastruktur, Digitales, dassind die Zukunftsthemen. Es sind die Prioritäten, die den nächstenGenerationen unseren Wohlstand sichern. Wenn eine neue GroßeKoalition imstande ist, diese Themen anzugehen, dann hat sieUnterstützung verdient. Wenn nicht, sollte sie die Arbeit gar nichterst beginnen.