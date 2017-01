Neue Westfälische (Bielefeld): Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Trump Gefährlich Stefan Schelp

Bielefeld (ots) - Damals, im November vergangenen Jahres, als füreinen Moment die Welt starr vor Schreck verharrte, da erzitterte auchdie Börse. Donald Trump wird nächster Präsident der VereinigtenStaaten von Amerika - jener dauer-twitternde schräge Vogel, der mitseinen wahnwitzigen Ideen die Welt zum Einsturz bringen wird? Gnadeuns Gott. Und dann? Dann schüttelten sich die Börsen und legtenbeinahe weltweit kräftig zu. Also alles gar nicht so schlimm?Jedenfalls nicht aus Sicht der Finanzmärkte. Was allerdings auchnicht wirklich verwundert: Schließlich hat Trump angekündigt, dieohnehin viel zu wenigen Reglementierungen zurückzudrehen, zu denenman sich nach der Finanzkrise durchgerungen hatte. Inzwischen hat erden Anwalt Jay Clayton zum neuen Chef der Börsenaufsicht nominiert.Ein Wall-Street-Jurist, dessen Name immer mal wieder im Zusammenhangmit der Pleite der Lehman-Bank genannt wird. Gut möglich, dass unterdessen Ägide alte Unsitten wiederkehren. Nachvollziehbar, dass sichdie Damen und Herren des Investment-Bankings die Hände reiben. Damitsind die Banker sicherlich nicht allein. Trump hat ein vieleMilliarden Dollar schweres Investitionspaket angekündigt, mit dem erinsbesondere dem US-amerikanischen Mittelstand auf die Beine helfenwill. Das wird einen Boom auslösen - wenn auch nur auf Pump. TrumpsWirtschaftsminister, der Miliardär Wilbur Ross, weiß, wie man denbefeuert. Sogar ostwestfälisch-lippische Unternehmen, zum Beispielaus dem Maschinenbau, könnten von diesem Boom profitieren. Denn dieUS-Firmen, so gut sie auch sein mögen, können nicht alles selbstherstellen. Schon gar nicht mit der in Deutschlandselbstverständlichen Qualität. Nutznießer sind sie allerdings nurdann, wenn Trump die Finger vom Protektionismus lässt. Spielt erdiese Karte trotzdem, trifft er damit empfindlich die bisherigenHandelspartner in aller Welt, zugleich aber auch die Hersteller vorder eigenen Haustür. Trump wird dann sehr schnell erkennen müssen,dass die Globalisierung nicht einfach dadurch endet, dass manversucht, sich aus ihr abzumelden. Die Zeche zahlen dann auch jeneUnternehmen, die jetzt vorsichtshalber schon einmal kuschen: Ford,das auf ein Werk in Mexiko verzichtet, weil Trump mit Steuern droht.Und Boeing, das klein beigibt, weil Trump twittert, dass er die AirForce One zu teuer findet. Einzelne Konzerne mögen zurückstecken -zumindest fürs Erste. China wird das nicht tun, da mag Trump noch sosehr poltern und noch so oft mit Taiwan kokettieren. Nur falls dasjemand vergessen haben sollte: China ist der größte Gläubiger derUSA. Mit 1,277 Billionen Dollar stehen die Amerikaner bei denChinesen in der Kreide. Schaltet Peking auf stur, ist dieamerikanische Wirtschaft und mit ihr der US-Präsident ziemlichschnell am Ende. Das Fazit ist wenig beruhigend: Eine enthemmte WallStreet, ein Investitionsprogramm auf Pump, Protektionismus undKräftemessen mit China - Trump ist gefährlich. Und dabei haben wirüber weltweite Krisenherde und den Umgang mit Atomwaffen noch garkein Wort verloren.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell