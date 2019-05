Neue Westfälische (Bielefeld): Windenergie Ausgleich von Interessen Dirk Müller

Bielefeld (ots) - Es ist ein Traum. Saubere Energie, Ökostrom,Kraft ohne Nebenwirkungen, unerschöpflich, nachhaltig. Ja, von wegen!Anders als Photovoltaik und Wasserkraft stößt Windenergie immerseltener auf ungeteilte Sympathie. Kaum eine Windmühle, gegen diesich kein Widerstand erhebt, kaum ein Standort ohne Bürgerinitiativeund Gerichtsverfahren. Die Windbranche kennt das: Theoretisch hatWindstrom hohe Zustimmungswerte; wird es dann praktisch, werdenbetroffene Anlieger schnell zu "nimbies" - "not in my backyard"("Nicht in meinem Hinterhof"). Außerdem stoßen gerade auchunterschiedliche ökologische Ziele gegeneinander: Entschiedenvertritt etwa der NABU Artenschutzinteressen gegen Klimaziele, wennes um den Ausbau von Windenergieanlagen geht. Und wer möchte schonentscheiden, was schwerer wiegt? Es geht wie immer nur mitKompromissen. Kluge Windenergie-Spezialisten forschen annaturverträglicher Technik wie Vogelerkennungssystemen, setzen beider Standortprüfung auf Akzeptanz, etwa durch Bürgerbeteiligung undattraktive Stromtarife. Nicht jede Anlage muss gebaut werden,planerischen Wildwuchs muss der Gesetzgeber stoppen. Ausgleich vonInteressen - dabei geht's manchmal stürmisch zu!Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell