Neue Westfälische (Bielefeld): Wie Europa auf Donald Trump reagiert Klartext statt Schweigen Jörg Rinne

Bielefeld (ots) - Diplomatie gilt als Kunst des Verhandelns. Wenndie Interessen unterschiedlicher Nationen aufeinander treffen, wirdvon den handelnden Politikern Geschick erwartet, damit am Endesogenannte Win-win-Situationen entstehen. Dabei soll möglichstvermieden werden, andere Verhandelnde bloßzustellen oder in die Engezu treiben. Sie sehen, an dieser Stelle kann nicht von Donald Trumpdie Rede sein. Spätestens nach dem - an seinen Ergebnissen gemessenen- G-Null-Gipfel auf Sizilien ist auch der letzte Vorschuss, denDiplomaten dem US-Präsidenten gewährt haben, aufgebraucht. Sogar diesonst so pragmatisch und genügsam agierende Bundeskanzlerin sprichtjetzt davon, dass sie die USA nicht mehr als verlässlichen Partnersieht. Allein an dieser außergewöhnlich deutlichen Einlassung AngelaMerkels ist zu erahnen, wie groß der Scherbenhaufen ist, den dieTrump-Administration am Fuße des Amphitheaters in Taorminahinterlassen hat. Europa muss sich neu aufstellen - eigenständig undselbstbewusst. Auch das ist eine Lehre, die aus dem völligverkorksten Gipfel gezogen werden muss. Das heißt nicht, dass es zumoffenen Bruch mit den USA kommen muss. Aber das einst so engetransatlantische Bündnis verlangt nach einer neuen Definition.Freundschaft ja, Abhängigkeit nein. Nur so wird Europa seinen Weg indie Zukunft finden. Und es gibt noch eine Schlussfolgerung aus demGipfel-Chaos. Europa muss endlich seine Zurückhaltung gegenüber denpolternden populistischen Staats- und Regierungschefs aufgeben. Wersich wie Trump danebenbenimmt, eitel und arrogant nur auf seineneigenen Vorteil bedacht ist, dem muss sein schlechtes Benehmen auchgespiegelt werden. Die sechs Gipfelteilnehmer haben sich langebemüht, Trumps eigenartige Weltsicht und seine Fake News mit einemgequälten Lächeln zu überspielen, um am Ende dann doch Klartext zureden. Richtig so! Dies sollte auch das Signal an andere Provokateuresein. Lange hat die Bundesregierung zu den Ausfällen des türkischenPräsidenten Recep Tayyip Erdogan geschwiegen, um jetzt doch dieKonsequenzen zu ziehen und den Abzug der Bundeswehr aus Incirlik zuplanen. Nicht zuletzt die allgemeine Empörung der Bundesbürger magwenige Monate vor der Bundestagswahl den Sinneswandel eingeleitethaben. Denn nicht immer ist die beste Diplomatie das Schweigen.