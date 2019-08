Neue Westfälische (Bielefeld): Der Weltklimarat sieht die Ernährung in Gefahr Bio für alle wird nicht funktionieren Torben Gocke

Bielefeld (ots) - Der Weltklimarat warnt: Bereits jetzt hat dieglobale Erwärmung Einfluss auf die Sicherheit der weltweitenLebensmittelversorgung. Vorhersagen werden schwieriger, Landwirtekönnen schlechter planen, es wird wärmer und heftige Wetterereignissemachen Bauern immer häufiger einen Strich durch die Rechnung. DieExperten raten zu einer raschen Kehrtwende bei der globalen Nutzungder Landfläche. Eine reflexhafte Verteufelung der nicht biologischenLandwirtschaft ist in diesem Zusammenhang allerdings zu kurz gedacht- und auch nicht im Sinne des Weltklimarates. Laut Berichten siehtdieser den zentralen Ansatzpunkt für den Ausgleich zwischenKlimaschutz und Nahrungsmittelversorgung beim Verbraucher. Und genaudarum muss es künftig in dieser Frage gehen: um einen gelungenAusgleich. Ohne Zweifel sind die Fragen, die sich aus denklimatischen Veränderungen ergeben, wesentliche Herausforderungen fürdie Menschheit. Sie allerdings über alles zu erheben und dabei anderegroße Probleme hintanzustellen, das wäre fatal. Wir haben nur einenPlaneten und wir haben alle Hunger. Wenn jetzt Landwirte in OWL zubedenken geben, dass Bio fast doppelt so viel Fläche braucht wiekonventionelle Landwirtschaft, dann wird hier bei uns in der Tat dieDimension eines globalen Dilemmas deutlich. Überspitzt gesagt: Wollenwir Essen für alle oder wollen wir Bio für uns? In einem Land, in demes an 365 Tagen im Jahr Ananas in der Tankstelle zu kaufen gibt, darfman sich solche Fragen sicherlich stellen. Anders sieht es allerdingsbeim Blick hinaus in die Welt aus. Wenn in südlicheren Regionenkünftig Wälder abgeholzt werden, um Platz für verloren gegangeneAckerflächen zu schaffen, dann mag das aus deutscher Perspektivekurzsichtig sein. Der mahnende Zeigefinger ist allerdings vollkommenfehl am Platz, wenn wir im gleichen Atemzug die billigen Lebensmittelaus eben genau diesem Teil der Welt kaufen, weil auf den hiesigenFlächen nicht genug Platz für unseren eigenen Bedarf ist. Vielleichtist es an der einen oder anderen Stelle ja doch legitim, denLandwirten einen größeren Ertrag zuzugestehen, damit sie derNachfrage gerecht werden können, die es ganz offensichtlich in denSupermarktregalen gibt. Bio für alle wird nicht funktionieren. Schongar nicht von heute auf morgen. Um globale Probleme in den Griff zubekommen, können radikale Hau-Ruck-Aktionen nie der richtige Wegsein. Auch dann nicht, wenn es in Deutschland mal wieder fünf vorzwölf ist.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell