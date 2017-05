Neue Westfälische (Bielefeld): Wegen Onlinehandel: Konzerne fordern Sonntagsöffnung Nutzen, nicht verteufeln Christian Geisler

Bielefeld (ots) - Der Einzelhandel stöhnt mal wieder über dieKonkurrenz aus dem Netz. Knapp 25 Prozent aller Artikel aus derBekleidungsbranche werden in Deutschland online bestellt. Jederfünfte Bundesbürger fehlt also auf dem Straßenbild der Innenstädteund ordert zumindest seine Kleidung bequem von Zuhause aus. Aus Sichtder großen Warenhäuser sollen das verkaufsoffene Sonntage ändern. Siesollen Besucher in die Innenstädte locken, die sonst vielleicht nichtkämen. Der böse Feind namens Onlinehandel hat schließlich auchnonstop, an sieben Tagen der Woche für 24 Stunden geöffnet. Dassgroße Warenhäuser aber selbst Online-Shops besitzen und mit ihrenAngeboten gegen andere Verkaufsportale voraussichtlich nichtankommen, wird verschwiegen. Zu schlecht sind die Shops imGoogle-Suchmaschinenranking positioniert, zu teuer die Angebote imVergleich zur Konkurrenz. Sicherlich bieten verkaufsoffene Sonntagefür kleine wie größere Läden eine wertvolle Möglichkeit, ihre Stärkengegenüber dem Onlinehandel auszuspielen und zusätzliche Einnahmen zuerzielen. Aber insbesondere Jüngere, die sich mühelos im Internetbewegen, sind mit Appellen zum Kauf vor Ort kaum zu erreichen. Esbleibt schließlich, wie es immer war: Der Kunde sucht das für ihnbeste Angebot. Der Handel muss lernen, das Internet zu nutzen undnicht zu verteufeln. Es gilt ein Profil zu schaffen, das mehr bietetals der anonyme Online-Handel. Nur dann kommen die Kunden, nicht etwaweil verkaufsoffener Sonntag ist.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell