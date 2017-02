Neue Westfälische (Bielefeld): Wechselmodell in der Kinderbetreuung Ein Sieg für die Kinder Miriam Scharlibbe

Bielefeld (ots) - Dass Eltern sich trennen, ist heutzutage keineBesonderheit mehr. Darum wird es Zeit, von veralteten Mustern bei derSorgerechtssprechung abzuweichen. Mit dem Ende der Ehe endet nichtdie gemeinsame Verantwortung für ein Kind. Das Urteil desBundesgerichtshofs stärkt das Modell der gemeinsamen Betreuung. Damitstärkt es auch die Rechte der Väter. Vor allem aber legt es denKindeswunsch endlich als wichtigstes Entscheidungskriterium fest.Kinder brauchen Sicherheit und Beständigkeit. Darum sahenBetreuungsmodelle der jüngeren Vergangenheit meist einenLebensmittelpunkt vor. Der andere Elternteil - nicht selten der Vater- nahm das Kind jedes zweite Wochenende und in der Hälfte der Ferienzu sich. Das könnte sich nach diesem Urteil in vielen Familien ändern- auch gegen den Willen eines Elternteils. Das mag schmerzlich seinfür eine Mutter oder einen Vater, der in einer schwierigenLebensphase versucht, die beste Entscheidung für das Kind zu treffen.Es ist aber notwendig, wenn es die Kinder vor der grausamenEntscheidung bewahrt, zwischen Mama und Papa wählen zu müssen.Natürlich erfordert die gleichmäßig geteilte Betreuung zeitlichen undfinanziellen Mehraufwand, genaue Absprachen, zwei komplettausgestattete Kinderzimmer und viel Flexibilität. Aber wenn esfunktioniert, sind Wochenendeltern passé. Das Kind kann Mutter undVater als vollwertige Elternteile erleben. Dafür sollte sich die Mühelohnen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell