Neue Westfälische (Bielefeld): Wahlkampfauftakt in Nordrhein-Westfalen Laschet ohne Schlagkraft Florian Pfitzner, Düsseldorf

Sie hat nur ein Mal von Helmut Kohl gesprochen -als sie sein Wort zitierte, wonach die deutsche Einheit und dieeuropäische Einigung "zwei Seiten derselben Medaille" sind. AngelaMerkel scheint jedoch noch etwas anderes von Kohl gelernt zu haben:die scharfe Abgrenzung vom bevölkerungsreichsten Bundesland, das als"Herzkammer der Sozialdemokratie" gilt. So hat sie NRW beimCDU-Landesparteitag in Münster fern jeder Abwägung einfach mal allesangekreidet, was bei "Köln" oder "Amri" schiefgelaufen ist. Währenddie NRW-SPD mit ihrer Führungsriege aus dem Willy-Brandt-Haus denEndspurt zur Landtagswahl im Mai eingeläutet hat, empfahl Merkelihrer CDU im Westen, nun mal nicht jeden Tag auf die Umfragen zuschauen. Sie solle sich lieber fragen, wie sich NRW noch lebens- undliebenswerter gestalten ließe. Das war's? Das ist Merkels Botschaftfür den Wahlkampf in NRW, dem letzten großen Test für dieBundestagswahl im Herbst? CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet dürftesich dadurch kaum ermutigt fühlen. Zwar sehen Meinungsforscher denmitgliederstärksten Landesverband der Union inzwischen nur nochsieben Punkte hinter der SPD. Im Vergleich mit seiner Gegnerin zeigtsich jedoch, woran es hapert: Könnte man direkt wählen, würde sichweit mehr als die Hälfte für Kraft entscheiden, nur gut jeder Fünftefür Laschet. Nun setzt die CDU auf das Wahlkampfthema innereSicherheit. In Münster hat es Laschet zwei, drei Mal geschafft, sogardie ihm gegenüber kritisch eingestellten Delegierten mitzureißen. Dasändert jedoch kaum etwas daran, dass viele in der Partei ihremKandidaten die Rolle des "Null-Toleranz"-Sheriffs nicht abnehmen.Integration und Familie - da fühlt er sich zu Hause, wirkt erglaubwürdig. Zu häufig verheddert er sich bei seinen Auftritten inAnekdoten, galoppiert jedes Gebiet ab statt sich auf gezielte, harteWahlkampfschläge zu konzentrieren. Selbst die Junge Union hat sichnach ihrem "Deutschlandtag" über ihn lustig gemacht, weil er lieberausgedehnt über eine Katzenverordnung der Landesregierung referierteals über die Flüchtlingsbewegung. Im Boxen würde man sagen, Laschetfehlt der Punch. Möglicherweise aber ist Merkel das gar nicht sounrecht. Fährt sie im Herbst einen Wahlsieg ein, könnte sie weiterauf Abgrenzung setzen.