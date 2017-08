Neue Westfälische (Bielefeld): Wahlkampf und Mobilität Merkel muss liefern Carsten Heil

Bielefeld (ots) - Die wichtigsten Themen gehören in den Wahlkampf:Rente, Gesundheit, Daseinsvorsorge, Bildung und Ausbildung. In diesemJahr kommt die Mobilität hinzu. Das ist richtig. Für unsere gesamteVolkswirtschaft hat die Mobilität nicht hoch genug einzuschätzendeBedeutung. Sowohl bei der Produktion der Mobilitätsvehikel als auchfür alle anderen Bereiche. Trotz Digitalisierung kommt bislang kaumein Dienstleister ohne Fortbewegung aus. Die E-Mobil-Quote vonSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist ein konkreter Vorschlag, nachder Energiewende auch eine Mobilitätswende zu organisieren. Auch wenndarüber noch zu streiten ist. Kanzlerin Angela Merkel bleibt mitihrer absolut berechtigten Kritik an den Autobossen dagegen eher imVagen. Klar bekommt sie Beifall, wenn sie den Manager-Millionären malso richtig einen einschenkt. Das kostet sie nichts. Konsequenzen?Fehlanzeige. Auch einige Banken haben nach ihrer Rettung durch denSteuerzahler weiter gemacht wie gehabt. Aber was ist ihrZukunftsprogramm in Sachen Fortbewegung? Da muss die Kanzlerinliefern.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell