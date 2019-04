Neue Westfälische (Bielefeld): Wahlkampf für Europa Aufklären Carsten Heil

Bielefeld (ots) - Die Osterpause ist zu Ende. Der Wahlkampf fürdie Europa-Wahl am 26. Mai beginnt. Die Bertelsmann-Stiftung hat alsoeinen idealen Zeitpunkt gewählt, um ihre EU-Wahlstudie zuveröffentlichen. Und die fördert positive Nachrichten zutage, solltedenn das Wahlergebnis annähernd der Studie entsprechen. Nur, ja nur(!) 10,3 Prozent der europaweit Befragten neigen dazu,rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien zu wählen. 6,2Prozent wollen demnach linksextrem wählen. Anders als das prompteAlarmgeschrei des grünen Spitzenkandidaten Sven Giegold und anderernahelegt, droht keine Übernahme des Europaparlamentes durchRassisten, Antieuropäer, Nationalisten und Menschenfeinde. Innationalen Parlamenten haben Rechtspopulisten deutlich höheresGewicht; auch in Deutschland. Doch die AfD sackt bei Umfragen zurEU-Wahl von Monat zu Monat ab. Nach der Wahl wird also weder die EUmehr in Frage stehen als heute, noch ist ein unkontrollierbarerRechtsruck zu befürchten. So positiv diese Ergebnisse sind, solltensie für die etablierten Parteien und überzeugten Demokraten dennochnicht Anlass sein, sich entspannt zurückzulehnen. Denn die ebenfallsin dieser Woche präsentierte Studie des Bielefelder Forschers AndreasZick weist nach, dass demokratie- und menschenfeindlicheEinstellungen bis weit in die Mitte der Gesellschaft sehr verbreitetsind. Das ist gefährlich und bedeutet: Die rechten Tendenzen sindnicht gebannt, ein zufälliges Ereignis könnte auch die Wahlergebnissevon AfD & Co. wieder in die Höhe schnellen lassen. Zumal weite Teileder Wählerschaft kaum informiert sind. So kennt die Mehrheit derdeutschen Wähler nicht einmal die Spitzenkandidaten der Parteien,geschweige denn Programme und Inhalte. Auch das wurde in dieser Wochebekannt. Da fällt es leicht, den etablierten Parteien einen"Denkzettel" verpassen zu wollen, wie die Bertelsmann-Arbeitnachweist. Da hilft nur massive Information, Kommunikation undAufklärung. Es ist eben falsch anzunehmen, dass Flüchtlinge undMigranten das Hauptproblem sind, wie es die Rechtspopulistenunablässig behaupten. Ja, sie sind ein Thema, das bearbeitet werdenmuss. Mehr aber auch nicht. Andere Probleme sind viel massiver:Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung, Bildung undInfrastruktur, Frieden und Freiheit, soziale Hilfen für diejenigen,die allein nicht Anschluss halten können, Verbraucherschutz undvieles mehr. Alles Bereiche, in denen die EU massiv gefordert ist.Darauf sollten sich alle Demokraten, Europafreunde und Parteienkonzentrieren und nicht den rechten Lügen hinterherquatschen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell