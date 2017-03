Neue Westfälische (Bielefeld): Wahl in den Niederlanden Europa jubelt Knut Pries, Brüssel

Bielefeld (ots) - Die EU feiert das Resultat der Wahlen inOranje-Land. Frohe Botschaften, wohin man schaut: Wer für dasgemeinsame Europa kämpft, steht nicht auf verlorenem Posten. Nichtalles, was schief gehen kann, geht auch schief. Nicht immer wird ausdem übelsten Szenario Wirklichkeit. Und nicht überall rutscht dieDemokratie auf der schiefen Ebene in Richtung maximale Unvernunft.Der Vormarsch der Populisten ist erst einmal gestoppt. Die PVV desIslamhassers und EU-Verächters Geert Wilders hat zwar zugelegt, istaber weit davon entfernt, stärkste Kraft zu werden oder aus demRückraum mitzuregieren. Wilders wird die Politik seines Landes nichtmaßgeblich bestimmen. Jetzt nicht und vielleicht nie. Die nächsteRegierung dürfte wieder vom liberal-konservativen Mark Rutte geführtwerden - auch dank des unfreiwilligen Wahlhelfers Erdogan. Rutte hatsein Land gegen die Übergriffigkeiten und Rempeleien des türkischenPräsidenten mit markigen Sprüchen verteidigt. Fremdenfeindlichkeitund Europahäme hat er sich aber nicht zu eigen gemacht. Den Bürgernwar es robust genug. Genauso wertvoll ist der Befund, dass in Hollandmit GroenLinks und der sozialliberalen D66 die beiden Parteien mitdem dicksten Zugewinn einen unerschrocken europäischen Kurs fahren.Das Signal ist für die EU-Partner umso beachtlicher, als es von einerenorm zahlreich an den Urnen erschienenen Bevölkerung gegeben wurde.Vor einem Jahr, als die Niederländer in einer europaskeptischenAufwallung gegen den Kooperationsvertrag mit der Ukraine stimmten,musste man das Schlimmste befürchten: Ein EU-Kernland schien insnationale Nirgendwo abzudriften. Die Sorge hat sich erst einmalverflüchtigt. Der wichtigste Effekt der Holland-Wahl ist dieErmutigung für das, was folgt. Die Niederlande waren laut Rutte nur"das Viertelfinale". Soll heißen: Die beiden Schluss-Etappen kommennoch: die französischen Wahlen im Frühjahr, die Bundestagswahl EndeSeptember. Für beide gilt Günther Oettingers Merksatz: "Wo Demokratenkeine Fehler machen, haben die Populisten in Europa ihren Höhepunkthinter sich." In Frankreich haben sich Konservative und Sozialistenmit eigenen Fehlern ins Abseits manövriert. Nun ist es an EmmanuelMacron, den Front National und Marine Le Pen auf Distanz zu halten.Seine Chancen für den Sieg im Halbfinale sind gestiegen. Immerhin.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell