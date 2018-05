Neue Westfälische (Bielefeld): Viele Arztpraxen in Deutschland sind nicht barrierefrei Ein Armutszeugnis Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Diese Nachricht überrascht in ihrer Tragweite:Nur jede dritte Arztpraxis in Deutschland ist barrierefrei. Diesertrauriger Umstand ist nun durch die Beantwortung einerparlamentarischen Anfrage durch die Bundesregierung dokumentiertworden. Das ist tatsächlich ein Armutszeugnis für den Zustand eineszentralen Teils unseres Gesundheitssystems. Denn gerade die Medizinerhaben mit ihrer modernen Gesundheitsversorgung entscheidend dazubeigetragen, dass die Menschen in Deutschland immer älter werdenkönnen. Lag vor 100 Jahren die durchschnittliche Lebenserwartung beiMännern noch bei lediglich 46,4 Jahren und bei Frauen bei 52,5Jahren, so haben sich diese Werte bis heute nahezu verdoppelt, wiedas Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung berichtet. Heutekann danach ein Mann mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von78, Frauen mit einem Lebensalter von 83 Jahren rechnen. DieInfrastruktur der rund 100.000 Arztpraxen hat mit der Entwicklungganz offensichtlich nicht Schritt gehalten. Das muss sich schleunigständern. Die Große Koalition sollte das Thema auf ihrer Agenda weitoben ansiedeln. Als alternder oder bewegungseingeschränkter Menscheine Arztpraxis betreten zu können, muss ein Mindeststandard werden,der ebenso ernst genommen wird wie ein Grundrecht. So kann man ganznebenbei auch dazu beitragen, dass unnötige Klinikbesuche vermiedenwerden.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell