Neue Westfälische (Bielefeld): Verlängerung der Glyphosat-Zulassung Druck der Agrarlobby Hannes Koch, Berlin

Bielefeld (ots) - Angeblich funktioniert die Große Koalition inBerlin gut. Der Streit um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosatliefert nun ein Gegenbeispiel. Im Windschatten der unklarenRegierungssituation in Berlin brach CSU-LandwirtschaftsministerChristian Schmidt eine Vereinbarung mit SPD-Umweltministerin BarbaraHendricks. Schmidts Vertreter bei der EU in Brüssel stimmte dafür,dass Glyphosat weitere fünf Jahre verwendet werden kann. In der Sachehat sich die traditionelle Agrarlobby durchgesetzt. Glyphosat istwirksam und billig. Andererseits tötet es auch Insekten, was zumProblem für die Regenerationsfähigkeit der Natur wird. Zudem streitenWissenschaftler darum, ob die Chemikalie Krebs bei Menschen auslöst.Die negativen Aspekte hätten stärker berücksichtigt werden müssen.Die Voraussetzungen dafür werden dennoch besser. Denn auf EU-Ebeneerhält der Wirkstoff nur die grundsätzliche Zulassung. NationaleBehörden können die konkrete Anwendung einschränken. Zu hoffen ist,dass der Einsatz auf hiesigen Äckern allmählich zurückgedrängt wird.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell