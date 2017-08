Neue Westfälische (Bielefeld): Verhandlungen über die Zukunft von Air Berlin Wahlkämpfer spielen Unternehmer Dieter Wonka, Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Bielefeld (ots) - Mit ihrem als "Siegerflieger" titulierten Jumbobrachte die zeitweilig zur "Fanhansa" umgewidmete Lufthansa 2014 dieWeltmeisterjungs aus Brasilien zurück. Damals waren die WM-Championsund der Kranich Teil eines nationalen Wohlgefühls. Heute verhaltensich Berlins Regierungsmanager so, als bräuchte man schon morgenwieder einen deutschen Siegerflieger. Vielleicht, um bei Trump inWashington gegen dessen Linie "America first" zu protestieren? Dochdas wäre verlogen, denn die deutsche Antwort auf den Fall Air Berlinist nichts anderes als Trumpismus. Kurz vor Ultimo spielenWahlkämpfer wieder einmal Unternehmer, indem sie sich für eineÜbernahme durch die Lufthansa stark machen. Dabei liegt derstaatliche Lufthansa-Anteil bei Null Prozent, für Repräsentativessteht die Flugbereitschaft zur Verfügung und für dirigistischeEingriffe fehlt der Regierung eigentlich jede Lizenz. Ein einzigesMal hat sich Angela Merkel in ihrer Karriere als kompromissloseMarktwirtschaftlerin positioniert. Damals forderte sie die unsozialeeinheitliche "Kopfprämie" für den Gesundheitsbereich statteinkommensabhängiger Kassenbeiträge. Ein kleiner Wink der Wählergenügte, um sie vom Neoliberalismus wegzubringen. Geblieben ist dieVorliebe für verkapptes unternehmerisches Handeln unter demDeckmantel sozialer Marktwirtschaft. Da ähnelt sie in Wahrheit demEx-Kanzler der Bosse mit SPD-Parteibuch. Als Helfer desPleiteunternehmens Holzmann ist Gerhard Schröder damals gescheitert,weil der Markt siegte. Das wird Merkel schon deshalb erspart bleiben,weil es am Himmel seit Jahren keinen funktionierenden Markt gibt. Mankönnte also argumentieren, die Deutschen wären schön blöd, würden siedie Filetteile der Pleite-Airline kampflos der Konkurrenz überlassen.Gewinner wären Linien, die ohne Skrupel im nationalen Auftragunterwegs sind und hinter denen Scheichs oder andere Regierungenstehen. Verlierer wären die Belegschaften, denen nur dieSelbstausbeutung bliebe. Wenn sich also Merkel und Co. für Lufthansaund gegen den Wettbewerb ins Zeug legen, dann sollten sie liefern.Und das wird teuer. Sie müssten den Beschäftigten ein Einkommen überden Mindestlöhnen von Linien wie Easyjet garantieren. Das aber könnensie nicht, weil Lufthansa selbst einen Großteil seines Gewinns durcheigene Billigfluglinien erwirtschaftet. Vielleicht wäre es Zeit fürdie Politik, ein mutiges Exempel zu statuieren.