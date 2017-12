Neue Westfälische (Bielefeld): Verfassungsrichter Müllers schwerste Entscheidung war die Ablehnung des NPD-Verbotverfahrens

Bielefeld (ots) - "Die Entscheidung über den Antrag, die NPD zuverbieten", sei die schwerste Entscheidung in den ersten sechs Jahrenseiner zwölfjährigen Amtszeit gewesen, sagte Peter Müller, Richter amBundesverfassungsgericht in Karlsruhe, der in Bielefelderscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagsausgabe). DerCDU-Politiker war von 1999 bis 2011 Ministerpräsident des Saarlandes,bevor er nach Karlsruhe berufen wurde.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell