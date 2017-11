Neue Westfälische (Bielefeld): Verfassungsgericht kippt kommunale Sperrklausel Anstrengende Demokratie Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Zum zweiten Mal hat das NRW-Verfassungsgerichteine Sperrklausel für Kommunalparlamente für verfassungswidrigerklärt - 1999 die damals geltende Fünf-Prozent-Hürde und jetzt diedeutlich moderatere 2,5-Prozent-Sperrklausel, die sogar in derNRW-Verfassung verankert wurde. Die neue Verfassungsklausel wird derLandtag jetzt wieder streichen müssen. Dabei kann er überlegen, ob eres wenigstens bei einer Sperrklausel für die 2020 erstmalsstattfindende Direktwahl einer Verbandsversammlung desRegionalverbands Ruhr belässt. In diesem Fall wäre sie nämlich, weildie Verbandsversammlung Ruhr nach Meinung des Verfassungsgerichts garkeine richtige Volksvertretung ist (!), zulässig. Fakt ist, dass dieStadt- und Gemeinderäte sowie die Kreistage seit der Abschaffung derFünf-Prozent-Hürde 1999 parteipolitisch immer weiter zersplittertsind. Im Ruhrgebiet gibt es Städte mit bis zu 13 Fraktionen, Gruppenund Einzelkämpfern im Rat. Aber auch in OWL gibt es eine solcheZersplitterung. So sitzen im Mindener Stadtrat zehn Fraktionen,Gruppen oder Einzelkämpfer. Immer mehr ehrenamtlicheKommunalpolitiker klagen über stundenlange Sitzungen, über eineschwierige Mehrheitsfindung und die Blockierung der Gremien durchimmer mehr und auch nicht besonders sinnreiche Anfragen. Es war dennauch der Druck aus den Kommunalparlamenten, der dieLandtagsfraktionen im vergangenen Jahr handeln ließ. Mit der2,5-Prozent-Sperrklausel wollten sie vor allem die vielenehrenamtlichen Kommunalpolitiker schützen, verprellten damit aberauch gleichzeitig die zunehmende Zahl der Mandatsträger von denkleinen bis kleinsten Gruppen und Parteien. Immerhin sorgten dieLandtagsfraktionen von CDU, SPD und Grünen dafür, dass die Einführungder neuen Sperrklausel so früh beschlossen wurde, dass die zuerwartende rechtliche Überprüfung lange vor der nächsten Kommunalwahl2020 abgeschlossen ist. Wenigsten das ist ihnen gelungen. Ansonstensind sie mit dem Versuch, der Zersplitterung durch eine SperrklauselHerr zu werden, auf dem Bauch gelandet. Und zwar so deutlich, dasssich so schnell keiner mehr im Landtag an eine Sperrklausel fürKommunalwahlen heranwagen wird. Für die meisten Kommunalpolitiker,die so etwas wie das Rückgrat der Demokratie in NRW darstellen, istdas keine gute Nachricht. Die Kommunaldemokratie bleibt alsoanstrengend und wird wohl auch noch anstrengender werden. Denn dieZersplitterung der politischen Kräfte auf Kommunalebene geht weiter.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell