Neue Westfälische (Bielefeld): Verdächtige wegen zu langer Verfahren freigelassen Das erschüttert unser Vertrauen Martin Fröhlich

Bielefeld (ots) - Genau 737.873 - das ist die Zahl der Menschen,die im Jahr 2016 in Deutschland von einem Gericht wegen einerStraftat oder eines Vergehens verurteilt wurden. Da wirkt die Zahlvon 41 Tatverdächtigen, die wegen zu langer Strafverfahren aus derU-Haft entlassen werden mussten, mickrig. Selbst die 2017 erhöhteZahl von 51 Fällen verblasst in der Gesamtdimension. Darf sie abernicht! Es mag sein, dass in allen 51 Fällen plausible Gründe zuVerzögerungen geführt haben. Zu viele Daten, zu wenig Personal in denStaatsanwaltschaften, aufwendige Ermittlungen. Da wir ja alle nurMenschen sind, na, Sie wissen schon. Doch das Signal, das von den 51freigelassenen Verdächtigen ausgeht, ist fatal. Es besagt nichtweniger, als dass der Rechtsstaat seiner Pflicht nicht nachgekommenist. Noch dazu aus formellen Gründen. Was aus Sicht der Verdächtigengerade der Rechtsstaatlichkeit entspricht - das Einhalten vonVorschriften seitens der Behörden -, erzeugt für die Allgemeinheiteinen gegenteiligen Eindruck. Immer wieder gibt es die Kritik, dassunser Rechtssystem die Perspektive der Täter einnimmt, doch seltendie der Opfer. Deshalb müssen die zur Verfügung stehenden Instrumentekonsequent angewendet werden. Sonst wird das Vertrauen der Menschenin das Rechtssystem erschüttert. Sollte sich am Ende erweisen, dasswegen ausufernder digitaler Beweise die Fristen für eine U-Haft nichteinzuhalten sind, dann muss über eine Lösung des Problems diskutiertwerden. Einfach hinnehmen dürfen wir es nicht. Auch wenn es nur 51Fälle sind.