Neue Westfälische (Bielefeld): Verbot linksextremer Website De Maizières Kampf Jörg Köpke, Berlin

Bielefeld (ots) - Wer Steine auf Menschen wirft, ist einGewalttäter. Da gibt es keine zwei Meinungen. Jeder, der Gewalt gegenandere ausübt oder diese unterstützt, muss die volle Härte desRechtsstaates spüren - so wie die Internetplattform"linksunten.indymedia.org". Die Bilder vom G-20-Gipfel in Hamburghaben die deutsche Gesellschaft geschockt und aufgerüttelt. AutonomeLinke zündeten Autos an, errichteten Barrikaden und plündertenGeschäfte. Sie verwandelten ganze Stadtteile tagelang in rechtsfreieRäume. Hunderte Polizisten wurden verletzt. Es gibt Polizeivideos,die dokumentieren, wie Randalierer Steine in Richtung von Beamtenschleudern. Sie widerlegen das Märchen von komplett friedlichenDemonstrationen. Die linksextreme Internetseite, dieBundesinnenminister Thomas de Maizière jetzt verbieten lässt, riefnachweislich seit 2009 nicht nur zu Gewalt gegen Beamte und Vertreterdes Rechtsstaates auf. Sie verunglimpfte Polizisten fast ausnahmslosals "Bullenschweine", die man bekämpfen müsse. Täter bekannten sichhier offen zu Anschlägen. Vor diesem Hintergrund sah de Maizièreletztlich keine andere Wahl, als der Plattform den Stecker zu ziehen.Für den Bundesinnenminister hat das Vorgehen gegen"linksunten.indymedia.org" aber parteipolitisch willkommeneNebeneffekte. Vier Wochen vor der Bundestagswahl versetzt er derlinksextremen Szene einen Kinnhaken. Das wird vielen gefallen, dieseit Langem den Eindruck hatten, der Staat blicke auf der Suche nachpolitischen Gewalttätern immer nur auf Rechtsradikale. De Maizièrekämpft zugleich ums eigene politische Überleben. Die SchwesterparteiCSU reklamiert das Innenressort für die Zeit nach der Bundestagswahlfür sich. De Maizière aber will nicht als einer dastehen, der inFragen der inneren Sicherheit Tipps von der CSU und derenMinisteraspiranten Joachim Herrmann nötig hätte. Genau dieseKonstellation - der Wahlkampf und das unionsinterne Gerangel - setzendas Vorgehen de Maizières in ein fahles Licht. Gerade inunübersichtlichen Zeiten muss ein Bundesinnenminister alles tun, umTransparenz herzustellen. Deshalb wäre ein abgestimmtes Vorgehen mitden SPD-Innenministern der Länder besser gewesen Die Abwehr vonGefahren durch radikale Gewalttäter sollte ein Konsensthema bleiben,auch und gerade vier Wochen vor einer Wahl.