Neue Westfälische (Bielefeld): VW-Händler bekommen vorerst keine Diesel-Bullis

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Volkswagen Nutzfahrzeuge hat dieAuslieferung aller Diesel-VW-Busse der Typen Multivan, Caravelle undCalifornia gestoppt. Die Fahrzeuge werden in Hannover im Werkzurügehalten. Bis Mitte Februar müssen die Käufer auf ihre bestelltenFahrzeuge mindestens warten, berichtet die in Bielefeld erscheinendeNeue Westfälische (Mittwochausgabe). Unter Berufung auf einenUnternehmenssprecher berichtet das Blatt, betroffen seien alleFahrzuge mit Pkw-Zulassung (M1-Zulassung). Das Volkswagen-Tochterunternehmen hatte bei internen Tests festgestellt, dass derStickoxid-Ausstoß dieser Fahrzeuge über den vorgeschriebenenGrenzwerten lag. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben dasKraftfahrtbundesamt in Flensburg informiert. Nicht betroffen von demAuslieferungsstopp sind Bullis als Transporter bis 3,5 TonnenGesamtgewicht (N1-Zulassung). VW arbeitet zur Zeit an einenSoftware-Update für die Abgasreinigung.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell