Neue Westfälische (Bielefeld): Urlaubsgeld nur noch für jeden zweiten Beschäftigten Arbeitnehmer sind mitverantwortlich Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Die Lohnungleichheit in Deutschland wächst unddie Kluft zwischen armen und reichen Arbeitnehmern hat vor allemeinen Grund - die sinkende Tarifbindung. Deutlich werden dieUnterschiede auch mit Blick auf die ungleiche Verteilung vonUrlaubsgeld, denn auch in diesem Bereich spiegeln sich dieVerhältnisse auf dem Arbeitsmarkt wider. Frauen, Mitarbeiter inKleinbetrieben und Ostdeutsche haben wie in vielen anderen Bereichenauch beim Urlaubsgeld oft das Nachsehen. Während Männer, Beschäftigtein Konzernen und Westdeutsche deutlich häufiger Urlaubsgeld erhalten.Die insgesamt ungerechte Einkommensverteilung setzt sich beimUrlaubsgeld fort, ebenso wie bei anderen Extras wie Weihnachtsgeldoder beim Urlaubsanspruch. Die Wahrscheinlichkeit, ob einBeschäftigter Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld erhält oder nicht, istvon vielen Faktoren abhängig, die größte Rolle aber spielt dieTarifbindung. Die Chance auf Urlaubsgeld ist in tarifgebundenenUnternehmen sogar fast doppelt so hoch wie in Betrieben ohneTarifbindung. Mit Blick auf die zunehmende Tarifflucht inDeutschland, lohnt es sich offensichtlich für Unternehmen, wenn sieArbeitsbedingungen direkt mit den Arbeitnehmern aushandeln. Und dastrotz des Fachkräftemangels und der Entwicklung, dass Arbeitnehmerimmer größeren Wert auf faire Arbeitsbedingungen legen. Insbesondereder Wunsch nach mehr Freizeit ist vor allem für junge Beschäftigtewichtiger als Geld. Allerdings ist auch die Höhe des Urlaubsanspruchshäufig davon abhängig, ob Unternehmen tarifgebunden sind oder nicht.Insofern tragen Arbeitnehmer auch eine Mitverantwortung für ihreBenachteiligung gegenüber tariflich bezahlten Kollegen. OrganisierteArbeitnehmer haben bessere Karten bei der Verbesserung vonArbeitsbedingungen. Doch die Mitgliederbasis der Gewerkschaften istin vielen Branchen klein. Den Gewerkschaften gelingt es nicht, sichdie tariffreien Teile des Arbeitsmarktes zurückzuerobern. Das liegtauch daran, weil Flexibilität fehlt. Gewerkschaften müssenberücksichtigen, dass nicht so gut aufgestellte UnternehmenLohnsteigerungen und andere Extras oft nicht aufbringen können.Deshalb müssen Ausnahmen in Tarifverträgen leichter umgesetzt werdenkönnen und wirtschaftliche Entwicklungen mehr beachtet werden.