Neue Westfälische (Bielefeld): Uran-Müll aus Gronau landet wieder in Russland

Bielefeld (ots) - Gronau. Zehn Jahre nach dem angeblichenExport-Stopp für hochgiftigen Uranmüll nach Russland landet offenbarwieder Atomabfall aus Deutschlands einziger Urananreicherungs-Anlageim münsterländischen Gronau in Russland. Wie die in Bielefelderscheinende "Neue Westfälische" (Samstag-Ausgabe) berichtet, hat dasfür die Atomaufsicht zuständige NRW-Ministerium bestätigt, dass EndeJuli ein Sonderzug mit 600 Tonnen Uranhexafluorid - das ist derUranabfall, der bei der Anreicherung entsteht - Russland zum Zielhatte.Nach Medienberichten über rostige Behälter mit Uranhexafluorid inRußland war der seit den 90er-Jahren übliche Transport desUranabfalls aus Gronau nach Russland gestoppt worden - nach Auslaufender Verträge 2009. Wieviel von dem Atommüll bereits wieder nachRussland exportiert worden ist und seit wann die Landesregierungdavon weiß, will jetzt die Grünen-Fraktion im Düsseldorfer Landtagwissen. Der Münsteraner Bundestagsabgeordnete Hubertus Zdebel (Linke)hat eine ähnliche Anfrage an die Bundesregierung gestellt.In der Anlage in Gronau wird Uran für die Herstellung vonBrennstäben in Kernkraftwerken angereichert. Die Anlage wird von derFirma Urenco, einem deutsch-britisch-niederländsichenGemeinschaftsunternehmen, seit 1985 betrieben. Die deutschen Anteile(ein Drittel) halten die Energiekonzerne RWE und Eon. Insidernzufolge verdienen die beiden Konzerne daran jährlich etwa 100Millionen Euro. Kritiker werfen der Firma vor, sich durch dieBillgexporte nach Russland der Pflicht zu einer sicheren Lagerung undEntsorgung des Uran-Mülls zu entledigen. Umweltinitiativen imMünsterland fordern seit langen die Stillegung der Anlage in Gronau.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell