Neue Westfälische (Bielefeld): Untersuchungsausschuss zum Fall Anis Amri Erschreckende Erkenntnisse Lothar Schmalen, Düsseldorf

Der Fall des tunesischen Terroristen Anis Amribeunruhigt auch Monate nach der schlimmen Tat die Öffentlichkeit.Denn der tödliche Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt wurde voneinem Menschen begangen, dessen Gefährlichkeit denSicherheitsbehörden eigentlich schon monatelang bekannt war. Dass erdennoch nicht verhindert werden konnte, bleibt erschreckend. Dassauch bei dem jüngsten Anschlag nahe des Parlaments in London derTäter den Sicherheitsbehörden als gefährlicher Islamist bekannt war,verstärkt das ungute Gefühl, dass die Sicherheitsbehörden trotzgroßen Aufwands und trotz des immensen Abstimmungsapparats letztlichnicht dazu in der Lage waren, die Katastrophe zu verhindern. Zehn Malhat der Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags im Fall Amri jetztgetagt, und immer deutlicher wird: Es gab fatale Fehleinschätzungenim Fall Amri. Die gravierendste: Von Amri gehe keine wirkliche Gefahraus, er drifte in Drogensucht und Kleinkriminalität ab. Die BerlinerStaatsanwaltschaft und die Generalbundesanwaltschaft müssen mitdieser Fehleinschätzung leben. Aber auch die Entscheidung imNRW-Innenministerium, trotz der Warnung des Landeskriminalamts vorder von Amri ausgehenden Terrorgefahr keine sofortige Ausweisunganzuordnen, hatte die fatale Auswirkung, dass Amri am Ende genug Zeithatte, seinen Terroranschlag auszuführen. Und mit der fatalenAuswirkung seiner Entscheidung muss auch der hohe Beamte imInnenministerium jetzt leben. Auch wenn die Atmosphäre imAmri-Untersuchungsausschuss manches Mal vom beginnendenLandtagswahlkampf geprägt ist, steht fest: Es ist gut, dass sich einUntersuchungsausschuss mit dem Fall befasst. Denn am Ende geht es vorallem darum, welche Veränderungen der Rechtslage, aber auch in derZusammenarbeit der Sicherheitsbehörden notwendig sind, um die Gefahreines Terroranschlags weiter zu verringern.