So ganz sicher konnte man ja nie sein, obmöglicherweise einige der Frauen in den Zuhörerreihen gesessen haben,als es im Untersuchungsausschuss des Landtags um ihr Martyrium ging:die Silvesternacht in Köln. Man mag es sich kaum vorstellen, was siewohl dachten, als regierungstragende und oppositionelle Fraktionenschwerfällig ins Klein-klein abglitten. Manche Abgeordnete gaben einziemlich schwaches Bild ab, wenn sie ihre Gegner in der Hoffnung aufProfilierung persönlich angriffen und allzu häufig den Kern ihrerAufgabe, die Aufklärung sexualisierter Gewalt, aus den Augenverloren. Dass es sie überhaupt gab, die parlamentarischeAufarbeitung, darf indes als gutes Zeichen gewertet werden. DerLandtag hat sich in 61 Sitzungen und 178 Zeugenvernehmungen gründlichmit den üblen Vorgängen auseinandergesetzt. Ob die angekündigte"Fehlerkultur" gilt, scheint angesichts der mäßig ausgeprägtenSelbstkritik von Minister Jäger jedoch fraglich. Die Opposition ließnicht locker, fragte zu Recht nach Tätern und Verantwortung - vergaßjedoch oft die "weiblichen Geschädigten". Als in der Sommerpause dieVertreter der Opferberatungsstellen im Landtag sprachen, war es imSaal recht übersichtlich.