Neue Westfälische (Bielefeld): Unions-Fraktionschef Kauder: Autobosse müssen vom hohen Ross herunter

Bielefeld (ots) - Harsche Kritik am Verhalten der Autobosse hatder Vorsitzende der CDU/-CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder geübt.Gegenüber der in Bielefeld erscheindenden Neuen Westfälischen(Mittwochsausgabe) sagte er: "Es fehlt nach wie vor die tiefeEinsicht in das Fehlverhalten. Die Äußerungen von VW-Chef MatthiasMüller nach dem Diesel-Gipfel waren der Tragweite des Skandals nichtangemessen. Hier müssen einige noch von ihrem hohen Ross herunter."Kauder kündigte strenge Abgaswerte und harte Kontrollen an. EineSenkung der Steuer auf Dieselkraftstoff lehnte er ab: "Das würde keineinziges Elektroauto zusätzlich auf die Straße bringen."