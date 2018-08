Neue Westfälische (Bielefeld): Union und SPD debattieren über Zukunft der Altersversorgung Streit um Rente - ja, bitte! Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Die Koalition streitet wieder. Endlich!Unions-Fraktionschef Kauder warnt vor weitgehenden Forderungen beider Rente. Finanzminister Scholz von der SPD will das Rentenniveaubis 2040 stabil halten und andernfalls diese Frage bei der nächstenBundestagswahl den Wählern vorlegen. Einen Rentenwahlkampf wiederumhält die Union für unverantwortlich. Wie bitte? Selbstverständlichmuss um eine so zentrale politische Frage gestritten werden. Notfallsauch im Wahlkampf. Das ist ja das Problem der deutschen Innenpolitik,dass sich in den vergangenen Jahren eine Art Mehltau übers Landlegte, weil die Politik sich alternativlos von Entscheidung zuEntscheidung hangeln zu können glaubte. Man muss streiten um dieRente. Politisch. Aber auch inhaltlich. Ist es richtig, dass dieRentenversicherung fast 40 Milliarden Euro auf die hohe Kante legt,die sie aus den Einnahmen der Versicherten zusammengetragen hat?Müsste sie davon nicht etwas zurückgeben? Reicht eine Eckrente vonderzeit knapp 1.400 Euro für 45 Jahre Berufstätigkeit mitDurchschnittsbeitrag? Die tatsächliche Rente liegt im Schnitt weitausniedriger: knapp 1.100 Euro Rente beziehen Männer im Westen, nuretwas mehr als 600 Euro die Frauen. Das ist ziemlichdesillusionierend und einer der Gründe, aus denen Altersarmut steigt.Ist die Antwort unserer sozialen Marktwirtschaft darauf tatsächlich,dass Männer und Frauen dann künftig bis 70 oder länger arbeitensollen, wenn die knappe Rente nicht reicht? Rentenpolitik ist sicherein weites Feld. Selbstverständlich ist die Generationengerechtigkeitnicht zu vernachlässigen. Die Jüngeren werden nicht dauerhaft fürimmer älter werdende Rentner immer mehr immer länger zahlen, wennihnen der Staat kein gerechtes Angebot macht. Die Rentenbeiträgewerden nicht über die 20-Prozentmarke steigen können, ohne erheblicheökonomische Folgen zu zeigen. Man darf aber die Solidaritätsfrage derGenerationen auch ausweiten: Wieso etwa müssen Beamtenpensionen imSchnitt etwa doppelt so hoch sein wie die Durchschnittsrente? Ohneeigene Beiträge übrigens. Wieso erhalten einige Beamte eine 13., eineArt Weihnachtspension, Rentner aber nicht? Welchen Beitrag könnenalso Staatsdiener oder auch Freiberufler leisten? Die Rente zwischenSicherheit, Auskömmlichkeit und sozialer Gerechtigkeit neuauszutarieren ist keine leichte Aufgabe mit schlichten Lösungen. Aberein zu weites Feld auch nicht. Der Streit um Lösungen ist dasKerngeschäft von Politik. Also: Streit um die Rente - ja, bitte!Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell