Neue Westfälische (Bielefeld): Die Union leistet den Offenbarungseid ihrer Politik Demokratiegefährdend! Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Es ist Zeit für einen Ordnungsruf. Besser noch:Es ist Zeit für ein lautes "Stopp! Jetzt sofort! Umkehr! Jetztsofort!" Was bildet sich die politische Klasse der Union in Münchenund Berlin eigentlich ein? Dass sie sich um dieses Land kümmert? Dasssie die Sorgen der Menschen im Blick hat? Dass sie einen Beitrag zurStabilität Deutschlands in Europa angesichts eines beginnendenWirtschaftskrieges mit den USA leistet? Dass sie mit einem Streit umdie gute Sache den populistischen Anti-Demokraten der AfDwirkungsvoll etwas entgegensetzt? Nichts davon tut sie! Im Gegenteil:Das Gezänk der CSU, getrieben von einer erschreckenden Mischung ausUnfähigkeit und Eitelkeit, gefährdet die Demokratie. Wenn einst dieBilanz und der Vergleich zu Weimar gezogen werden sollte, dann wirdman die Verantwortlichen und Schuldigen dafür in der Union,insbesondere in der Führung der CSU, suchen und finden. Ein eitler,arroganter und im Kern abgehalfterter ehemaliger bayerischerMinisterpräsident namens Seehofer macht sich selbst zum Mittelpunkteines unwürdigen Machtspiels, das niemand mehr sehen will. Einselbstverliebter und eiskalter neuer Ministerpräsident betreibt einskrupelloses Poker gegen seinen Vorgänger und die amtierendeBundeskanzlerin. Geleitet wird er ausschließlich von demrücksichtslosen Willen zur Macht. Er scheint bereit, dafür jedenPreis zu zahlen. Dazwischen viele kleine Ja-Sager oderBeinchensteller, die ihren eigenen Vorteil suchen. Mit politischerVerantwortung hat alles das nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun.Es geht hier nicht mehr um Flüchtlinge, Einwanderer oder denverantwortlichen Umgang mit der nächsten Völkerwanderung. Hier gehtes nur noch um das Ego und den Vorteil der Handelnden. Dieser Teilder Koalition offenbart eine politische Klasse, diedemokratiegefährdend ist. Sie nährt den Zweifel an diesem System undstärkt jene, die ihr den Garaus machen wollen. Sie werden - dieseHoffnung bleibt - scheitern. Zunächst als Zerstörer der GroßenKoalition, dann bei der Wahl in Bayern. Und das ist auch gut so!Würde es anders sein, rückt der Vergleich zum Ende von Weimar so nah,wie niemand es wünschen kann. Es ist dieser historische Vergleich,der Merkel zur derzeit stärksten politischen Figur macht und der derSozialdemokratie das Recht gibt, die Koalition zu stabilisieren. Nurdiese! Für einen Wechsel im Kanzleramt, den sich die Seehofers undSöders wünschen, kann die SPD also kaum zur Verfügung stehen. Dasmacht den Hinweis auf Weimar noch gefährlicher.