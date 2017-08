Neue Westfälische (Bielefeld): Ungleiches Bildungsangebot in Deutschland Wo der Föderalismus überholt ist Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Dass in Deutschland die soziale Herkunft immernoch eine viel zu große Rolle bei den Bildungschancen spielt, ist einThema, mit dem sich Bildungspolitiker aller Parteienauseinandersetzen. Dass aber auch die geografische Herkunft inDeutschland gravierende Auswirkungen auf den Bildungsweg junger Leutehat, ist zwar bekannt, aber bislang hat sich niemand so recht an dasProblem herangetraut. Schulformen, Unterrichtsinhalte, technischeAusstattung der Schulen und erst recht die Höhe der Kita-Gebühren -Deutschland ist weit entfernt von einigermaßen einheitlichenLebensbedingungen. Zu heilig und unantastbar ist das Prinzip desdeutschen Föderalismus bislang. Dabei mag der Föderalismus mit seinerStoßrichtung gegen den zentralistischen Staat historisch inDeutschland seine Berechtigung haben. In einer Zeit aber, in derimmer weniger Menschen ihr ganzes Leben an nur einem Ort oder ineinem Bundesland verbringen können, sind manche Auswüchse desFöderalismus untragbar. Die Idee von Martin Schulz, dem Bund übereine Grundgesetzänderung mehr Handlungsfreiheit im Bildungswesen zugeben, um so für eine größere Angleichung der Bildungseinrichtungenund Bildungschancen zu sorgen, ist deshalb ebenso richtig, wie derGedanke von FDP-Chef Lindner, ergänzend dazu mit einem"Bundesbildungsrat" auch inhaltlich für mehr Angleichung imBildungssystem zu sorgen. In einem Punkt haben übrigens beide recht:In der Verbesserung und Modernisierung unseres Bildungssystemsentscheidet sich die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell