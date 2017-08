Neue Westfälische (Bielefeld): Umstrittene Begnadigung in den USA Sündenfall Dirk Hautkapp, Washington

Bielefeld (ots) - Die Geringschätzung für Gewaltenteilung ist einMarkenzeichen Donald Trumps. Er bat FBI-Chef James Comey,Ermittlungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater MichaelFlynn in der Russland-Affäre ruhen zu lassen. Als Comey sichweigerte, wurde er gefeuert. Er warf einem Bundesrichter, der seinenEinreisebann für Muslime als verfassungswidrig verwarf, ethnischbedingte Einäugigkeit vor; der Mann hat mexikanische Wurzeln. All dasist nichts gegen die vorzeitige Begnadigung eines politischen"Buddys", der im Süden Amerikas über Jahrzehnte des Zerrbild einesMannes abgab, der für Recht und Ordnung stehen sollte. Joe Arpaio hatdas Gesetz gebeugt, seine Kompetenzen überschritten, Mitglieder derLatino-Gemeinde mit Schikanen in Angst und Schrecken gehalten. Als erdeswegen zur Rechenschaft gezogen wurde, ignorierte er das Urteil undstellte sich, wie sein Bewunderer Donald Trump, über das Gesetz. Dassder Präsident das aus dem 18. Jahrhundert stammende "Rule of Law" mitFüßen tritt, das die unabhängige Einhaltung von Recht und Gesetzverfassungsrechtlich festschreibt, um einen Gesinnungsgenossen vorsechs Monaten Haft zu bewahren, ist ein Sündenfall. Trump denkt undregiert ausschließlich in den Kategorien von Freund und Feind. Einemrenitenten Rassisten, der in Arizona nach dem Wild-West-Motto "DasGesetz bin ich" verfahren ist und dafür verurteilt wurde, gewährt erjuristischen Kredit. Das ist Machtmissbrauch pur. Man muss sichallmählich Sorgen machen um Amerika.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell