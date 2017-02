Neue Westfälische (Bielefeld): Übermut tut selten gut Carsten Heil

Bielefeld (ots) - Die große Herausforderung für einen gutenLeistungssportler besteht darin, genau zum richtigen Zeitpunkt dieoptimale Form zu haben. Wer ein halbes Jahr vor den OlympischenSpielen Wettkampf auf Wettkampf gewinnt, dem könnte zum großen Ringendie Puste ausgehen. Die SPD ist derzeit in einer Jubelphase. Allesscheint zu gelingen. Toller überraschender Kanzlerkandidat,Super-Umfragewerte, reihenweise Eintritte und gestern wurde einerihrer Besten zum nächsten Bundespräsidenten gewählt. Die Genossenkönnen ihr Glück nach langer Durststrecke kaum fassen. Doch siesollten sich an Frank-Walter Steinmeier ein Vorbild nehmen, nichtübermütig werden und statt dessen ruhig, konzentriert und fleißig aufdie Bundestags-Wahl hinarbeiten. Am 24. September gilt es - nichtheute. Das zum Einen. Zum Anderen: Die Wahl des Lippers zumStaatsoberhaupt ist kein Signal für Rot-Rot-Grün im Bund. Und auchnicht für einen anderen Wechsel. Das unterscheidet sie von der WahlGustav Heinemanns 1969, die als Vorzeichen für den Regierungswechselim Herbst desselben Jahres gilt. Das hat Angela Merkel in letzterSekunde und in höchster Not verhindert. Denn die Kanzler-Vorsitzendeder CDU hat die gesamte Union soeben noch auf die Wahl desSozialdemokraten Steinmeier verpflichten können. Das ging vielenKonservativen zwar quer ab, hat aber dazu geführt, dass der Präsidentnicht gegen die Vorstellungen der Union gewählt werden konnte und dasWechselsignal ausbleibt. Im September wird sich niemand mehr daranerinnern, dass CDU und CSU nicht in der Lage waren, einenrespektablen eigenen Kandidaten oder Kandidatin für das SchlossBellevue zu präsentieren. Dann gilt nur noch das Rennen KanzlerinAngela Merkel gegen Herausforderer Martin Schulz. Allerdings, und daskann weiteren Rückenwind für die SPD bedeuten: Wenn Steinmeier dieerwartet gute Figur als Staatsoberhaupt macht, wird das bei allergebotenen parteipolitischen Zurückhaltung des Amtsinhabers eher derSPD als der Union nutzen. Von daher hat der scheidendeParteivorsitzende Sigmar Gabriel für seine Partei alles richtiggemacht. Gleichzeitig wird offensichtlich, dass Angela Merkelschwächer wird. Personelle und inhaltliche Alternativen sind ihrausgegangen, sie kann sich nur noch auf Wenige stützen. Aber siewurde noch immer unterschätzt und könnte pünktlich zur Wahl wiedertopfit sein.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell