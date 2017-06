Neue Westfälische (Bielefeld): US-Präsident Trump kündigt Klimaabkommen auf Vor der Haustür anfangen Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Die Kritik an der Entscheidung von US-PräsidentDonald Trump, das Klimaabkommen von Paris aufzukündigen, ertöntweltweit und unüberhörbar. Auch in den USA selbst mehren sich dieStimmen die sagen, dass ein solcher Schritt dem nationalen Interesseder Vereinigten Staaten von Amerika zuwiderläuft. All diesen Stimmenkann man nur beipflichten. Wer jetzt nicht ohne Bedingungen zu denVereinbarungen von Paris steht und diese umsetzt, nimmt nicht nur dieFortsetzung des Prozesses der Erderwärmung billigend in Kauf, vordessen Folgen Klimaforscher in aller Welt seit Jahren warnen. Erträgt auch eine Mitverantwortung dafür, wenn es durch Dürren undErnteausfälle in verschiedenen Regionen dieser Welt zu Hungersnötenkommt. Der Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut fürKlimafolgenforschung warnt schon lange davor, dass der KlimawandelFlüchtlingsbewegungen bisher unbekannten Ausmaßes zur Folge habenwird. Forscher wie Rahmstorf werden, seitdem sie diesewissenschaftlichen Erkenntnisse öffentlich machen, von Lobbyistenangefeindet, die offenbar nur kurzfristige, eigenwirtschaftlicheInteressen verfolgen. Doch die Klimaentwicklung folgt langfristigenGesetzen und ist mit Zockermentalität der unseriösen Börsen-Gurusunvereinbar. Die Entscheidung Trumps sollte die übrige Welt daranerinnern, dass auch sie mit der Erfüllung der selbst gesetztenKlimaziele im Rückstand ist. Das gilt auch für Deutschland.Klimaschutz fängt vor der eigenen Haustür an.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell