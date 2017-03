Neue Westfälische (Bielefeld): US-Kartellbehörden prüft Verdacht auf Preisabsprachen bei Reederei Hamburg Süd

Bielefeld (ots) - Die Oetker-Reederei Hamburg Süd hat, ebenso wieweitere internationale Reedereien, Ärger mit dem US-Kartellamt. Dasberichtet die in Bielefeld erscheinende Neue Westfälische(Donnerstagausgabe). Hapag-Lloyd, Maersk, Hamburg Süd und weiteresollen wegen des Verdachts von Preisabsprachen Rede und Antwortstehen. Entsprechende Aufforderungen sollen bei einem Branchentreffenin San Francicso übergeben worden sein. "Wir bestätigen hiermit, dassder Hamburg Süd wie auch anderen Containerlinienreedereien am 15.März 2017 eine Vorladung der Federal Grand Jury in Baltimore, USA,zugestellt worden ist", erklärt Hamburg-Süd-Sprecherin ChristianeKrämer. Die Vorladung enthalte keine konkreten Vorwürfe gegen dieHamburg Süd. "Dessen ungeachtet kooperieren wir uneingeschränkt mitden zuständigen Behörden im Rahmen dieses Verfahrens." Ende desJahres trennt sich die Oetker-Gruppe von ihrer Reederei Hamburg Süd.In der vergangenen Woche hatten Oetker und Maersk den Kaufvertragunterschrieben.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell