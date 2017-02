Bielefeld (ots) - Dass der Autor dieser Zeilen sich einmal aufGeorge W. Bush, den ehemaligen US-Präsidenten, berufen würde, galtihm selbst bis heute als undenkbar. Dieser George W. Bush aber, der2003 einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak führteund die Welt täuschte, erklärt heute, 14 Jahre später, im Blick aufseinen Nach-Nachfolger Donald Trump, die Medien seien unverzichtbarerBestandteil der Demokratie. Man brauche sie, um - Achtung, wörtlichesZitat - "Leute wie mich zur Verantwortung zu ziehen". So ist es!Deshalb ist es keine Schande, sich in den aktuellen Fällen vonversuchtem oder tatsächlichen Machtmissbrauch auf diesen Verbrechergegen das Völkerrecht zu berufen. Die Medien haben diesen Auftrag. Jebesser sie ihn erfüllen, um so weniger Schaden kann die Sucht nachMacht anrichten. Denn Macht macht süchtig. Niemand gibt sie gern ab.Aber diejenigen, die sie missbrauchen, werden von seriösen,recherchierenden, kontrollierenden Medien zur Verantwortung gezogen.Dies gilt auch für: ´ Recep Tayyip Erdogan, der sich anschickt, dieTürkei zu einer Diktatur mit Führerkult umzubauen. ´ Wladimir Putin,den russischen Führer, der mit Desinformation und Propaganda sowieGesetzen freie Journalisten verfolgt und deren Ermordung nichtverhindert. ´ Donald Trump, der als skrupelloser Denunziant derDemokratie ebenfalls in einer Art von neuem Führerkult verbreitenlässt, er allein verkünde die Wahrheit, die freie Presse dagegenschreibe als "Feind der Demokratie" nur Lügen auf. Das Gegenteil istder Fall: Gefälschte Nachrichten - amerikanisch: Fake News -verbreiten immer nur die Herrscher und Demokratiefeinde, die dieWahrheit, die Recherche, das Urteil der freien Medien fürchtenmüssen, weil die ihre Verbrechen gegen die Demokratie dokumentieren.Noch haben diese drei Staatslenker die Macht bei sich. Deshalbverfolgen sie freie Journalisten wie den deutschen Korrespondentender Welt, Deniz Yücel, den ein Richter in der Türkei in dieUntersuchungshaft schickt. Bis zu fünf Jahre kann man ihn dafesthalten - ohne Anklage, ohne Beweise, ohne Schuld. Das ist einVerbrechen. Dafür wird man, werden wir Erdogan zur Verantwortungziehen. In allen Redaktionen Deutschlands und darüber hinaus wächstheute Solidarität mit Yücel. Seine Haft ist ein Angriff auf diePressefreiheit - die auch hier bei uns Feinde hat. Es ist keinZufall, dass die AfD mit Trump sympathisiert, sich auf Putin zubewegt und von Lügenpresse spricht. Die Mahnung dagegen lautet:Wehret den Anfängen! Unabhängige, angstfreie, selbstbewussteRedaktionen sind das Bollwerk der Demokratie.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell