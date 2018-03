Neue Westfälische (Bielefeld): Trumps Handelspolitik Abwarten Martin Krause

Bielefeld (ots) - Hatte Donald Trump sich nicht schon mehrfachdisqualifiziert? Weit gefehlt, der Bau-Milliardär ist im globalenKräftemessen mächtig genug, alte Spielregeln zu brechen und neue zudiktieren. Alle, die sich nicht unterordnen, bedroht er mit einemHandelskrieg, und kein Zweifel - sein Land würde ihm im Ernstfallwohl folgen. Mit rassistischen Beleidigungen (Stichwort: Mexiko) undsexistischen Entgleisungen (Stichwort: Pussygate) sollte Trumpeigentlich mehr als zwei Drittel der eigenen Bevölkerung gegen sichaufgebracht haben. Doch die Welt tickt anders: Der Poltergeist istgewählt worden und hat im Amt inzwischen sogar Erfolge vorzuweisen.Die von Konzernen bejubelte Steuerreform stärkt ihm innenpolitischden Rücken, außenpolitisch hat er in einigen arabischen Ländernebenso wie in Israel gepunktet. Und jetzt auch im Korea-Konflikt.Trump hat sich Feinde gemacht, aber er ist dabei, seine Macht zufestigen. Im Handelsstreit kann er auf plausible Argumente verweisen:Die Zollbarrieren der EU etwa sind im Schnitt höher als die der USA,und sowohl die EU wie auch Deutschland haben gegenüber Amerika einenmassiven Exportüberschuss. Wenn er darüber reden wollte, könnten dieEuropäer dies schwerlich verweigern. Verhandlungen würde man unterBündnispartnern aber normalerweise wohl anders einleiten. Vor allemseine Breitseiten gegen BMW und Mercedes, zwei Autohersteller, die inden USA viele Milliarden investiert und Stellen geschaffen haben,erscheinen irrational. Trumps Bollern lädt also zu Spekulationen ein:Will er Deutsche und Europäer einschüchtern? Gar demütigen? Oder sinddie starken Worte innenpolitisch motiviert, wie US-Beobachter denken?Die Amerikaner werden ihm seine Cowboy-Gebärden vielleicht mitLoyalität danken, so wie viele Russen Putin folgen und viele TürkenErdogan. In der ohnehin gespaltenen EU bewirkt Trumps Machtpolitiknur vordergründig mehr Zusammenhalt - wenn es hart auf hart kommt,könnten die Strukturen schnell bröckeln. In Ungarn, Polen,Griechenland und jetzt auch Italien gibt es viele, die Deutschlandsökonomischer Macht einen Dämpfer gönnen würden. Deutschland hat umsomehr Grund, im Streit mit den USA defensiv zu bleiben. Ja, Trumpklingt, als wollte er den Deutschen die Freundschaft kündigen. Abererst, wenn Trumps Amerika sich auch mittelfristig nicht mäßigt, sindhärtere Reaktionen zu erwägen. Die Regeln für die arg dominanteamerikanische Internetindustrie zum Beispiel könnten auf denPrüfstand gestellt werden. Aber Vorsicht: Es gibt keinen Grund fürdie Annahme, verlässlichere Freunde wären in China oder Russland zufinden.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell