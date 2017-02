Neue Westfälische (Bielefeld): Trump und die Justiz Wie ein Despot Dirk Hautkapp, Washington

Bielefeld (ots) - Drohen und bedroht werden. Klagen und verklagtwerden. Und wenn alle Stricke reißen einen günstigen "Deal"abschließen. Für Donald Trump ist das wie Atmen und Morgen-Toilette.Als Immobilien-Mogul hat er 4.000 Rechtsstreitigkeitendurchgefochten. Dutzende sind noch anhängig. So etwas deformiert aufdie Dauer. Es lässt schleichend den Respekt vor der Justiz erodieren.Denn auch hier gilt für Trump: Wer nicht für mich ist, ist gegen mich- und wird mit allen Mitteln bekämpft. Im Geschäftsleben mag diemafiös anmutende Methode noch durchgehen. Im Weißen Haus wird seineHaltung zur Gefahr für die Integrität und Glaubwürdigkeit derInstitutionen, die Amerikas Fundament bilden. Die vorläufigeEntscheidung eines Bundesrichters gegen den stümperhaft vorbereitetenEinreise-Stopp, der de facto ein Muslim-Bann ist, hat Trump sehrgeärgert. Er kann aber im Augenblick der Niederlage nurHerabwürdigung, Anmaßung und Auskeilen. Trump redet wie ein Despotund nimmt billigend in Kauf, dass viele seiner Wähler die Legitimitätder Justiz jetzt noch schneller in Abrede stellen werden. Einegefährlich abschüssige Bahn. Es wird Zeit, dass die Republikanerihrem ungeliebten Präsidenten so schnell wie möglich Nachhilfestundenin Gewaltenteilung geben. Eine schwere Verfassungskrise ist sonstfrüher oder später kaum zu vermeiden. Oder sollten Donald Trump undsein auf Systemveränderung zielender Chef-Stratege Stephen Bannon esgenau darauf angelegt haben?Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell